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Почему взрываются Toyota Camry 

Car.ru 3 часа назад
Почему взрываются Toyota Camry?
Фото: Car.ru
Владельцы Toyota Camry в Соединенных Штатах все чаще стали обращаться к автопроизводителю с неприятной проблемой. Дело в том, что у данной модели проявляется такой дефект, как взрыв люка, расположенного на крыше.
Технические специалисты связывают данную проблему с недостаточно продуманным конструктивным исполнением механизма закрытия люка. Получив команду, механизм продолжает давить даже тогда, когда стекло уже прижалось к крыше.
В итоге стеклянный люк не выдерживает нагрузки и разлетается. И благо, что осколки не летят в салон.
Кроме собственно неприятности, взрыв люка может привести к более серьезным последствиям, если на скорости водитель от резкого звука временно потеряет контроль за дорогой.
На сегодняшний день известно о 1 200 таких случаев.
Стоит отметить, что пока что проблема прослеживается только в США и Канаде. Российские автолюбители не сталкивались с подобного рода неприятностями.
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Теги:
Бортжурнал , Toyota , Toyota Camry
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