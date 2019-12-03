Почему взрываются Toyota Camry

Владельцы Toyota Camry в Соединенных Штатах все чаще стали обращаться к автопроизводителю с неприятной проблемой. Дело в том, что у данной модели проявляется такой дефект, как взрыв люка, расположенного на крыше.

Технические специалисты связывают данную проблему с недостаточно продуманным конструктивным исполнением механизма закрытия люка. Получив команду, механизм продолжает давить даже тогда, когда стекло уже прижалось к крыше.

В итоге стеклянный люк не выдерживает нагрузки и разлетается. И благо, что осколки не летят в салон.

Кроме собственно неприятности, взрыв люка может привести к более серьезным последствиям, если на скорости водитель от резкого звука временно потеряет контроль за дорогой.

На сегодняшний день известно о 1 200 таких случаев.

Стоит отметить, что пока что проблема прослеживается только в США и Канаде. Российские автолюбители не сталкивались с подобного рода неприятностями.