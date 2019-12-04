Московские угонщики предпочитают японские внедорожники 

По данным «АльфаСтрахования», в 2019 году в Москве и Подмосковье чаще всего похищали Lexus LX, Land Rover Freelander и Toyota Land Cruiser, а недорогие корейские модели, такие как Hyundai Solaris и Kia Rio, напротив перестали котироваться у угонщиков.
Названы самые незащищенные от угона автомобили с бесключевым доступом
В топ-10 по количеству угонов в январе-сентябре этого года вошли шесть японских кроссоверов и внедорожников, а также появился один новичок — Hyundai Santa Fe. Он закрепился на последней строчке рейтинга, которую в прошлом году занимал Nissan X-Trail. Полный список наиболее угоняемых моделей за три квартала 2019 года приведен ниже.
Модель / Частота угонов в январе-сентябре 2019 года в процентах
1. Lexus LX / 0,69 2. Land Rover Freelander / 0,45 3. Toyota Land Cruiser / 0,42 4. Toyota Land Cruiser Prado / 0,33 5. Toyota Camry / 0,30 6. Lexus NX / 0,26 7. Lexus RX / 0,25 8. Mazda CX-5 / 0,24 9. Toyota RAV4 / 0,22 10. Hyundai Santa Fe / 0,19 В компании отметили тенденцию, что в этом году популярностью пользуются модели, которые часто встречаются в транспортном потоке, и запчасти на которые труднодоступны — например, их нужно долго ждать. Этот фактор порождает повышенные спрос на детали на сером рынке.
Ранее на этой неделе столичная прокуратура поделилась информацией о том, владельцы машин каких марок чаще всего обращались с полицию с заявлением об угоне. Так, за 10 месяцев в Москве пропали 221 автомобиля Toyota, 156 экземпляров Kia и 140 — Hyundai. В первую пятерку по угонам попали Mazda и Lexus, которые похищали 75 и 61 раз соответственно. В зоне риска также оказались модели Ford (53), Nissan (45), BMW (39) и Renault (39).