Московские угонщики предпочитают японские внедорожники

По данным «АльфаСтрахования», в 2019 году в Москве и Подмосковье чаще всего похищали Lexus LX, Land Rover Freelander и Toyota Land Cruiser, а недорогие корейские модели, такие как Hyundai Solaris и Kia Rio, напротив перестали котироваться у угонщиков.

Названы самые незащищенные от угона автомобили с бесключевым доступом

В топ-10 по количеству угонов в январе-сентябре этого года вошли шесть японских кроссоверов и внедорожников, а также появился один новичок — Hyundai Santa Fe . Он закрепился на последней строчке рейтинга, которую в прошлом году занимал Nissan X-Trail. Полный список наиболее угоняемых моделей за три квартала 2019 года приведен ниже.

Модель / Частота угонов в январе-сентябре 2019 года в процентах