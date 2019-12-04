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Обновлённый Hyundai Solaris для России: новые подробности 

Motor.ru + ещё 4 2 часа назад
Обновлённый Hyundai Solaris для России: новые подробности
Фото: Motor
На заводе Hyundai Motor под Санкт-Петербургом началась сборка предсерийных версий Solaris после рестайлинга, сообщает форум Club-Solaris.ru. Бестселлер Hyundai ждёт глобальное обновление интерьера, новое оформление передней и задней части кузова, а также расширенный список опций.
Работники российского завода Hyundai, которые видели предсерийные седаны, поучаствовали в создании рендера обновлённого «Соляриса».
© club-solaris.ru
Как можно судить по изображению, новинка будет отличаться от «родственной» Hyundai Verna для китайского рынка иной радиаторной решёткой, передним бампером с противотуманными фарами и оптикой. Ожидается, что топ-версии «Соляриса» получат светодиодные фары головного света и складные зеркала заднего вида.
Фотографий или рендеров задней части кузова обновлённого «российского» Hyundai Solaris пока нет, но очевидцы утверждают, что версия для нашего рынка не сохранит объединённые лентой стоп-сигнала фонари, получит несколько видоизменённый бампер и крышку багажника.
Зато салон трёхобъёмника для страг СНГ будет почти полностью идентичен китайскому седану: «российский» Solaris не получит виртуальную панель приборов, зато сохранит выступающий над линией торпедо дисплей информационно-развлекательного комплекса с увеличенной диагональю. Кроме того, корейский бестселлер в максимальном оснащении обзаведётся кожаным салоном, беспроводной зарядкой для смартфона, USB-розетками и дефлекторами обдува для задних пассажиров.
Сведений о линейке силовых агрегатов и трансмиссий для российского рынка пока нет. В Поднебесной обновлённый седан лишился двигателя 1.6 и автоматической шестидиапазонной трансмиссии: «двухпедальные» версии в Китае оснащаются только вариатором собственной разработки. Вероятно, у нас Hyundai сохранит бензиновые безнаддувные двигатели 1.4 и 1.6 мощностью 100 и 123 лошадиные силы в сочетании с шестиступенчатой «механикой» и «автоматом».
По неофициальной информации, конвейерная сборка обновлённого «Соляриса» на мощностях завода под Санкт-Петербургом начнётся в начале 2020 года. В таком случае новинка может выйти на наш рынок уже в первом полугодии 2020-го.
Спрос на Hyundai Solaris в России падает: по итогам 11 месяцев этого года покупателей нашли 54 тысячи машин, что на 12,5 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Сегодня цены на Solaris стартуют с отметки 746 тысяч рублей.
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Теги:
Бортжурнал , Hyundai , Hyundai Verna , Hyundai Solaris
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