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В обновленных Lada 4x4 нашли недоработки 

Motor.ru + ещё 4 2 часа назад
В обновленных Lada 4x4 нашли недоработки
Фото: © Lada.ru
Lada 4x4 с новым интерьером в ближайшее время не появится в автосалонах. Как выяснил портал «Лада. Онлайн», внедорожники, производившиеся серийно с 28 ноября, нуждаются в доработке, а потому их статус был изменен на предсерийный. Соответственно, эти автомобили отгружать дилерам не будут.
Представитель «АвтоВАЗа» в свою очередь заявил, что «серийное производство обновленной модели еще не стартовало». Информации о том, когда же с конвейера начнут сходить готовые к продаже Lada 4x4, пока нет. Известно лишь то, что, согласно планам автопроизводителя, в декабре тольяттинский завод должен собрать 2,5 тысячи экземпляров этой модели.
Обновленный 4x4 получил новый передний бампер со встроенными противотуманками, антенну-«плавник» на крыше, подогрев кресел, электропривод наружных зеркал заднего вида, салонный фильтра, задний диван другого дизайна с парой подголовников, новую «печку» и обивку дверей, адаптированную под установку динамиков.
«Лада. Онлайн» утверждает, что теперь все внедорожники комплектуются боковой подушкой безопасности водителя, а в течение двух месяцев автомобили обзаведутся и новым рулем с фронтальной подушкой.
Как и раньше, Lada 4x4 приводит в движение 1,7-литровый бензиновый мотор мощностью 83 лошадиные силы в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.
Цены на дореформенную модель в начинаются от 523,9 тысячи рублей. Версия с новым салоном, скорее всего, будет стоить несколько дороже.
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Теги:
Бортжурнал , Lada , Автоваз
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