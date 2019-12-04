В обновленных Lada 4x4 нашли недоработки

Lada 4x4 с новым интерьером в ближайшее время не появится в автосалонах. Как выяснил портал «Лада. Онлайн», внедорожники, производившиеся серийно с 28 ноября, нуждаются в доработке, а потому их статус был изменен на предсерийный. Соответственно, эти автомобили отгружать дилерам не будут.

Представитель «АвтоВАЗа» в свою очередь заявил, что «серийное производство обновленной модели еще не стартовало». Информации о том, когда же с конвейера начнут сходить готовые к продаже Lada 4x4, пока нет. Известно лишь то, что, согласно планам автопроизводителя, в декабре тольяттинский завод должен собрать 2,5 тысячи экземпляров этой модели.

Обновленный 4x4 получил новый передний бампер со встроенными противотуманками, антенну-«плавник» на крыше, подогрев кресел, электропривод наружных зеркал заднего вида, салонный фильтра, задний диван другого дизайна с парой подголовников, новую «печку» и обивку дверей, адаптированную под установку динамиков.

«Лада. Онлайн» утверждает, что теперь все внедорожники комплектуются боковой подушкой безопасности водителя, а в течение двух месяцев автомобили обзаведутся и новым рулем с фронтальной подушкой.

Как и раньше, Lada 4x4 приводит в движение 1,7-литровый бензиновый мотор мощностью 83 лошадиные силы в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Цены на дореформенную модель в начинаются от 523,9 тысячи рублей. Версия с новым салоном, скорее всего, будет стоить несколько дороже.