Оставить 20 км/ч: МВД о снижении лимита по скорости

Оставить 20 км/ч: МВД против снижения лимита превышения скорости

МВД против снижения нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев . При этом министерство поддерживает увеличение разрешенных скоростей на автомагистралях. Ранее в ГИБДД заявили, что МВД одобряет идею снижения администрируемого порога с 20 км/ч до 10, однако впоследствии премьер Дмитрий Медведев раскритиковал это начинание.

Идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости до 10 километров в час не поддерживают в МВД России, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев. Он также подчеркнул, сообщает «Интерфакс», что МВД выступает за увеличение скоростного порога на автомагистралях.

«В начале текущего года на правительственной комиссии, которую возглавляет заместитель председателя правительства по обеспечению безопасности дорожного движения, МВД выразило свою позицию против», — отметил министр.

Причем соответствующую инициативу поддерживает Министерство транспорта РФ — там заявляют, что при установленном сейчас лимите в 20 км/ч приборы «функционируют с меньшей четкостью».

Еще в сентябре заместитель главы ГИБДД России Владимир Кузин заявил, что МВД поддерживает идею снижения порога до 10 км/ч. Он добавил, что нужные поправки разработают и внесут в следующую редакцию КоАП.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, тем не менее, раскритиковал идею снижения нештрафуемого скоростного порога до 10 км/ч. По словам главы правительства, иногда на спидометре не видно превышения — особенно на старых автомобилях.

Подобная инициатива, добавил премьер, может позволить штрафовать большее количество законопослушных водителей, которые и не собирались превышать скорость.

МВД и Минтранс России еще в конце 2018 года получили поручение от правительства — ведомства должны подготовить проект возвращения штрафов за превышение скоростного лимита более чем на 10 км/ч.

Поручения относительно отката к «старому лимиту» были даны по итогам заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Отмечается, что превышение скоростного лимита является одним из самых распространенных нарушений правил дорожного движения: только за 11 месяцев 2018 года было вынесено 81,3 миллиона постановлений за превышение скорости на 20-40 км/ч.

В апреле в ГИБДД предложили повысить штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч до 3 тыс. руб. А злостных нарушителей планируется лишить скидки за быструю оплату штрафа. Помимо этого, руководство ГИБДД намерено ввести штрафы за превышение скорости менее чем на 20 км/ч.

В марте нынешнего года стало известно, что ГИБДД выступила в поддержку снижения порога превышения максимально допустимой скорости движения с 20 до 10 км/ч, за нарушение которого водитель будет штрафоваться.

«Конечно, поддерживаем, это необходимо делать», — сказал глава ГИБДД Михаил Черников на прошедшем в Ижевске совещании под руководством секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева по вопросам безопасности в Приволжье.

По его словам, превышение максимально разрешенной скорости движения на 1 километр в час повышает риск возникновения смертельного ДТП на 3%.

При этом Черников подчеркнул, что изменения «необходимо вводить, когда все дороги в стране будут проинспектированы». Он пояснил, что в некоторых случаев на трассах можно устанавливать и более высокую максимально допустимую скорость движения.

«Возьмем запрещающий знак 60 километров в час. Он запрещает эту максимальную скорость. Но мы выявляем участки дорог, где 4-6-полосное движение, разделенные транспортные потоки. Зачем там нужно 60 километров в час? Значит, поставим знак, который будет увеличивать максимальную скорость», — детализировал правоохранитель.

Между тем на ряде междугородних трасс абсолютный скоростной режим могут повысить. В июне нынешнего года сообщалось, что России может быть введен новый ГОСТ, позволяющий владельцам дорог устанавливать скоростной лимит в 130 км/ч — при соблюдении ряда условий. Данным вопросом — разработкой соответствующих нормативов — занимается Российский дорожный научно-исследовательский институт.

Условиями для определения такого скоростного режима называются отсутствие очагов аварийности по итогам годового наблюдения, колея должна быть не глубже 1,5 см, а информационные табло должны информировать, в частности, о временных ограничениях лимита в случае ливней, штормов и метелей.

Эксперимент может быть проведен на участках госкомпании «Автодор». В частности, на пяти участках трассы М4 (Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар — Новороссийск) и на двух участках на автодороге М11 (Москва — Санкт-Петербург).