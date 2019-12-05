В продаже появился дешевый аналог Toyota Tundra

Руководители китайского автомобильного концерна ZX Auto объявили о начале реализации нового внедорожника ZX Terralord, что переводится как «Повелитель земли».

Отметим, что представленный внедорожник является бюджетным аналогом реализуемого на мировом рынке японского внедорожника Toyota Tundra. Продажи пикапа начались на рынке Китая еще два месяца назад. Но несмотря на это, первые машины добрались до покупателей только несколько дней назад.

Под капотом установлены двигатели объемом 2,4 и 2,5 литра, мощность которых 218 и 129 лошадиных сил соответственно. Привод на выбор потенциальных покупателей может быть задним или полным.

В базовой комплектации машина оснащена ABS, литыми дисками, а также системой курсовой устойчивости. Кроме того, автомобиль имеет функции помощи для водителя, делающие эксплуатацию комфортной и безопасной.

Стоимость внедорожника достаточно небольшая. Так, в базовой комплектации цена пикапа 97 900 юаней, что в российском эквиваленте составляет 889 000 рублей.