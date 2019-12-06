В Москве выставили на продажу автомобиль с портретом Путина

Житель Москвы выставил на продажу иномарку с портретом президента РФ Владимира Путина на капоте. Объявление выставлено на сайте «Авито», за машину собственник просит 1,2 млн рублей.

Черный BMW 3 серии был приобретен в салоне в 2014 году, у него всего один владелец, сообщается в объявлении. Продавец уверяет потенциальных покупателей, что машина обслуживалась исключительно у официального дилера, а пробег BMW составляет всего 45 тысяч километров.

Автолюбитель после покупки решил украсить иномарку, изобразив на капоте фотографию Путина на фоне Кремля и Храма Христа Спасителя и российского флага. Изначально цена черного седана составляла 1,5 млн рублей, но через несколько дней владелец снизил цену на 300 тысяч.