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В Москве выставили на продажу автомобиль с портретом Путина 

Ura.Ru + ещё 1 3 часа назад
Житель Москвы выставил на продажу иномарку с портретом президента РФ Владимира Путина на капоте. Объявление выставлено на сайте «Авито», за машину собственник просит 1,2 млн рублей.
Черный BMW 3 серии был приобретен в салоне в 2014 году, у него всего один владелец, сообщается в объявлении. Продавец уверяет потенциальных покупателей, что машина обслуживалась исключительно у официального дилера, а пробег BMW составляет всего 45 тысяч километров.
Автолюбитель после покупки решил украсить иномарку, изобразив на капоте фотографию Путина на фоне Кремля и Храма Христа Спасителя и российского флага. Изначально цена черного седана составляла 1,5 млн рублей, но через несколько дней владелец снизил цену на 300 тысяч.
Чтобы добавить интереса к автомобилю, владелец выложил на сайте снимки со спортсменом и депутатом подмосковного Красногорска Джеффом Монсоном, который позирует рядом с машиной.
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Теги:
Бортжурнал , Видео , BMW , BMW 3 серия , Джефф Монсон , Владимир Путин
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