Что надо знать о спецрейде ГИБДД «Стоп»

Особенности рейда ГИБДД «Стоп»

Известие о планировании нового специального рейда ГИБДД «СТОП» многие водители изначально ассоциируют по названию разметки «Стоп-линия».

Действительно, с ее соблюдением активно борются при помощи камер фотофиксации и при визуальном наблюдении за дорожным движением. Но кроме дорожной разметки будут контролироваться и другие отклонения при участии в дорожном движении автомобиля.

Особенности рейда ГИБДД. Для контроля отсутствия нарушений, при подъезде к «стоп-линии» будут задействованы дополнительные силы дорожной полиции. В ведомстве справедливо полагают, что переезд разметки на перекрестках несет потенциальную опасность для пешеходов. Кроме того, нарушители относятся к группе водителей, которые способны выехать на перекресток на запрещающий сигнал — к примеру, при загорании желтого светофора.

Среди других распространенных нарушений, которые будут отслеживаться в ходе специального рейда, называются:

Значительная тонировка стекол. Проблема тонировки не теряет актуальности, несмотря на то, что многие автомобильные компании допустимое затемнение стекол производят еще на стадии выпуска автомобиля. Короткий световой день еще больше усугубляет ситуацию на дорогах для водителей, сидящих в салоне таких машин.

В случае выявление факта, что водитель ранее получал предписание на устранение чрезмерной тонировки, машина отправится на штрафную стоянку.

Эвакуация незаконно припаркованных машин. Водители таких машин не только игнорируют соблюдение Правил дорожного движения. Нередко припаркованная машина препятствует работе дорожных служб, проезду маршрутных транспортных средств или специального транспорта.

Острота проблемы стихийных парковок не позволяет ежедневно реагировать ГИБДД на такие транспортные средства. Владельцы машин должны учитывать, что рейд «СТОП» направлен на прекращение массового игнорирования отдельных положений дорожного закона.

Выявление нетрезвых водителей. Рейды сотрудников ГИБДД будут проводиться на специфических участках дорог. Под внимание дорожной полиции попадают спальные районы городов, скоростные дороги, улицы и дороги в отдаленных районах с малой интенсивностью движения.

Нетрезвые водители избирательно относятся к выбору маршрута. Вместе с тем, путь движения в таком случае нередко пролегает вблизи школ и детских садов. А возможность наезда на детей в таких случаях значительно возрастает.

В качестве заключения. Руководство ГИБДД отмечает, что проведение рейда не будет разовым. Водители умеют пользоваться получаемыми через средства массовой информации сообщениями. В случае прекращения рейда, проблема стихийных парковок зачастую возникает вновь. Не исключено, что проведение специальных мероприятий станет постоянным. Будет меняться только место выявления нарушителей.