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Новый кроссовер Audi Q2 будет представлен в 2020 году 

Car.ru 3 часа назад
Новый кроссовер Audi Q2 будет представлен в 2020 году
Фото: Car.ru
Корпорация Audi готовит обновление для собственного кроссовера Q2.
На это указывают новые шпионские фото, демонстрирующие концепт обновлённой модели Audi Q2. Невзирая на то, что легкая маскировка модели показывает несущественные изменения в дизайне, есть возможность увидеть новые передний и задний бамперы, а еще обновленный дизайн фар со светодиодами, которые, скорее всего, будут обычными. Также кросс укомплектуют новым набором колёсных дисков, пишет издание «Autocar».
В настоящее время неизвестно, насколько кардинальными будут обновления салона. Немецкая марка создала для собственных новинок новую внутреннюю планировку, которая сфокусирована на мультимедийной и климатической системе с двумя дисплеями.
Q2, вероятно, обзаведется современными системами управления графическими и программными функциями, а еще новым экраном панели приборов Virtual Cockpit.
Car.ru
Что касается линейки двигателей грядущего кросса, то пока нет сведений. Однако можно предполагать, что Audi добавит в Q2 48-вольтовые стартер-генераторы в качестве гибридной составляющей силовой установки. И подобная конфигурация будет предлагаться исключительно для мощных вариаций «паркетника». Демонстрация новинки должна состояться во второй половине следующего года.
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Теги:
Бортжурнал , Audi Q2 , Audi
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