Новый кроссовер Audi Q2 будет представлен в 2020 году

Корпорация Audi готовит обновление для собственного кроссовера Q2.

На это указывают новые шпионские фото, демонстрирующие концепт обновлённой модели Audi Q2 . Невзирая на то, что легкая маскировка модели показывает несущественные изменения в дизайне, есть возможность увидеть новые передний и задний бамперы, а еще обновленный дизайн фар со светодиодами, которые, скорее всего, будут обычными. Также кросс укомплектуют новым набором колёсных дисков, пишет издание «Autocar».

В настоящее время неизвестно, насколько кардинальными будут обновления салона. Немецкая марка создала для собственных новинок новую внутреннюю планировку, которая сфокусирована на мультимедийной и климатической системе с двумя дисплеями.

Q2, вероятно, обзаведется современными системами управления графическими и программными функциями, а еще новым экраном панели приборов Virtual Cockpit.

Car.ru

Что касается линейки двигателей грядущего кросса, то пока нет сведений. Однако можно предполагать, что Audi добавит в Q2 48-вольтовые стартер-генераторы в качестве гибридной составляющей силовой установки. И подобная конфигурация будет предлагаться исключительно для мощных вариаций «паркетника». Демонстрация новинки должна состояться во второй половине следующего года.