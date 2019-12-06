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Новый Volkswagen Golf 8 для России: сроки запуска и моторная гамма 

Автовести 1 час назад
Новый VW Golf 8 для России: что, где, когда
Фото: © Volkswagen
В Германии продажи нового поколения "Гольфа" уже открылись, а российский рынок все еще ждет новостей относительно его запуска. АвтоВестям удалось узнать, в какие сроки состоится дебют новинки, и с какими моторами Golf 8 приедет в Россию.
Несмотря на тот факт, что импортный Golf в России стал моделью для ценителей, а в продажах "семерки" даже была длинная пауза, компания Volkswagen все-таки выведет новый Golf 8-го поколения на наш рынок. Как сообщили АвтоВестям собственные источники в "Фольксвагене", официальная премьера нового хэтчбека состоится в РФ не раньше IV квартала 2020 года.
Как и прежде, автомобиль будут завозить к нам из Германии, так что Golf останется одной из самых дорогих моделей в своем сегменте.
А главное, нам удалось выяснить, какую гамму силовых агрегатов готовят для нашего рынка. Если говорить только о двигателях, то они останутся прежними — это атмосферник 1,6 л мощностью 110 л.с., а также турбированные 1,4 л TSI в двух вариантах мощности — на 125 и 150 л.с..
А вот с трансмиссиями все интереснее: если базовый мотор по-прежнему будет сочетаться с МКП либо 6-ступенчатым автоматом Aisin, то двигатели 1,4 л лишат робота DSG-7 и переведут на современный 8-ступенчатый автомат — тоже производства Aisin.
Кстати, сам селектор автомата в форме стика у нового "Гольфа" — считай, от Porsche 911!
Подчеркнем, что VW Group отказывается от использования в России преселективного робота не только для модели Golf, но и в случае с парой новых Skoda — Octavia и Karoq. Дизельный двигатель для российских Golf остается под вопросом. Однако, учитывая тот факт, что TDI рассматривают и для Octavia, появление такого мотора не исключается в более отдаленной перспективе.
Подробностей об оснащении VW Golf 8 для России пока нет, но об одном можно говорить точно — хэтчбек избавится от базовых галогенок и в стандартной комплектации получит LED-оптику начального уровня.
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Теги:
Бортжурнал , Volkswagen Golf , Porsche 911 , Skoda Octavia , Volkswagen , Skoda , Porsche , VolksWagen , сайт "Автовести"
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