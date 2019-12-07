Новый документ: все автомобили проверят на выхлоп

C 31 марта 2020 года в России изменится документация на легковые и грузовые автомобили. Автопроизводителей обяжут указывать экологические показатели: расход топлива на 100 км пробега, выбросы углекислого газа, а для электромобилей — расход электроэнергии и запас хода.

В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили в связи с введением экологического ГОСТа. Этот стандарт связан в первую очередь с информированием потребителей о том, сколько топлива и электроэнергии потребляет автомобиль.

Как отмечается в ГОСТе, производители авто должны будут информировать потребителей о показателях энергоэффективности транспортного средства при помощи соответствующей этикетки.

Это будет отдельный документ с информацией о том, сколько углекислого газа выделяет транспортное средство, а также сколько бензина, дизельного топлива или природного газа расходуется на 100 км движения.

Для электромобилей ГОСТ требует указывать, сколько электроэнергии будет потреблять авто и какой у него запас хода.

Этикетка энергоэффективности должна будет в обязательном порядке входить в комплект сопроводительных документов, которые прилагаются к ТС при его продаже и демонстрации в автосалонах.

Новый ГОСТ вступает в силу 31 марта следующего года.

Стандарт распространяется на легковые и грузовые автомобили массой до 3,5 тонн. Под его действие не попадают только те автопроизводители, которые делают что называется штучный товар. То есть, чей объем производства не превышает 2 тысяч единиц авто в год.

В пресс-службе Росстандарта изданию RT пояснили, зачем вводятся новые требования.

«В России целесообразно накопить статистику по выбросам СО₂ (как впервые выпускаемыми в обращение транспортными средствами, так и по существующему парку)», — сообщили в Росстандарте.

Затем на основании этих статданных ведомство планирует определить собственную политику в отношении выбросов СО₂, «возможно, гармонизировав ее с мировыми тенденциями развития».

Власти всерьез взялись за ужесточение экологических норм для автомобилей. С 21 декабря в техрегламент Евразийского экономического союза добавят новый экологический класс для транспортных средств. Это стандарт «Евро-6». Он подразумевает более жесткие экологические ограничения в выхлопных газах.

Содержание вредных веществ по стандарту «Евро-6» предполагает, что их концентрация в газах должна быть менее 130 граммов на километр пути.

Новые нормы коснутся легковых и грузовых автомобилей, что, по идее, должно устранить существующий пробел в регулировании международных перевозок.

Дело в том, что в Евросоюзе шестой экологический класс для проезда грузовых авто действует еще с 2015 года. А в России пока предусмотрено только пять экологических классов.

Иными словами, в России сейчас невозможно получить ПТС для транспортного средства с 6-м экологическим классом. Это ограничивает возможности для ведения бизнеса в сфере автоперевозок.

Нормы «Евро-6» близки к экологическому стандарту EPA10 в США и японскому Post NLT.

Кроме того, что этот шестой класс бензина более экологичен, он обладает улучшенными эксплуатационными свойствами. При эксплуатации авто на таком бензине снижается количество отложений в его топливной системе. «Движок» служит дольше.

Появление «Евро-6» в российском регулировании пока не предполагает новых требований для производителей бензина. И появление в стране нового экокласса не означает появление каких-либо ограничений для машин стандартов «Евро-4» и «Евро-5».

«На сегодня «Евро-5» можно охарактеризовать уже как высокоэкологичный класс топлива, пока не требующий повышения», — сообщали ранее «Российской газете» в Минэнерго.

Введение с нового года «этикетики энергоэффективности» со всей очевидностью поможет выработать более жесткие экологические нормы, как для производителей авто, так и для нефтеперерабатывающих заводов.