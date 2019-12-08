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Автоновости

Чем плохо гаражное хранение автомобиля зимой 

Рамблер 2 часа назад
Чем плохо гаражное хранение автомобиля зимой
Фото: РИА Новости
Эксперты издания «Автовзгляд» пришли к выводу, что зачастую хранение автомобиля в гараже зимой плохо сказывается на его состоянии. В боксах, где неважно настроена вентиляция, машина может приобрести нетоварный вид.
Опытные автомобилисты уверяют, что когда речь идёт о тёплых парковках, где ежечасно мощные системы вентиляции прогоняют воздушные массы, беспокоиться об автомобиле не стоит. Другое дело — гаражные боксы. По словам специалистов, не везде автовладельцы заморачиваются наладкой системы обновления воздуха в техпомещении.
Учитывая, что зимой автомобиль заезжает в гараж, неся на себе глыбы льда и снег, впоследствии воздух в боксе становится очень влажным. В результате образуется конденсат, оседающий на кузове машины. Вкупе с пленкой из осевших на авто реагентов образуется среда, «идеальная для возникновения коррозии», отмечают эксперты. Если хранить автомобиль на улице, подобных проблем можно избежать.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Минэкономразвития подготовило законопроект, с помощью которого планируется привести в соответствие с законодательством всю сферу, связанную с личными гаражами и гаражно-строительными кооперативами. В документе предложена методика оформления в пользования гражданам участков, где уже размещены гаражи, и приведены ориентиры для создания соответствующей нормативной базы в регионах.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Бортжурнал , Минэкономразвития , АвтоВзгляд
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