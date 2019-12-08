Чем плохо гаражное хранение автомобиля зимой

Эксперты издания «Автовзгляд» пришли к выводу, что зачастую хранение автомобиля в гараже зимой плохо сказывается на его состоянии. В боксах, где неважно настроена вентиляция, машина может приобрести нетоварный вид.

Опытные автомобилисты уверяют, что когда речь идёт о тёплых парковках, где ежечасно мощные системы вентиляции прогоняют воздушные массы, беспокоиться об автомобиле не стоит. Другое дело — гаражные боксы. По словам специалистов, не везде автовладельцы заморачиваются наладкой системы обновления воздуха в техпомещении.

Учитывая, что зимой автомобиль заезжает в гараж, неся на себе глыбы льда и снег, впоследствии воздух в боксе становится очень влажным. В результате образуется конденсат, оседающий на кузове машины. Вкупе с пленкой из осевших на авто реагентов образуется среда, «идеальная для возникновения коррозии», отмечают эксперты. Если хранить автомобиль на улице, подобных проблем можно избежать.