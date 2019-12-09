Названо оптимальное время прогрева автомобиля зимой

Эксперт рассказал, сколько нужно прогревать автомобиль зимой

Эксперт издания "За рулем" Сергей Зиновьев рассказал, сколько необходимо прогревать двигатель автомобиля в зимний период.

Он отметил, что, несмотря на дискуссии, без прогрева автомобиля зимой не обойтись.

"Наилучший результат — и по экологии, и по расходу топлива, и для предупреждения поломок — дает кратковременный прогрев (до минуты летом, две-три минуты зимой) с последующим движением на низких оборотах (еще пара минут)", — пояснил эксперт.

При этом самым "цивилизованным" способом прогрева автомобиля зимой он назвал применение предпускового подогревателя.

Зиновьев также указал на необходимость учитывать правила дорожного движения. Так, пункт 17.2 раздела ПДД "Движение в жилых зонах" запрещает стоянку (остановка более чем на пять минут) с работающим двигателем, напомнил он.

Однако существуют "спасительные причины" — примерзшие дворники и затвердевшая омывающая жидкость в бачке, пояснил эксперт, поскольку, согласно перечню неисправностей и условий, запрещающих эксплуатацию транспортных средств, нельзя начинать движение в случае, если не работают предусмотренные конструкцией ТС стеклоочистители и стеклоомыватели.