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Бортжурнал

Названы лучшие автомобили в Японии 

Авторамблер 2 часа назад
Названы лучшие автомобили в Японии
Фото: Response.jp
Обладателем почетного титула "Автомобиль года" стал кроссовер RAV4 — модель крупнейшего бренда завоевала звание впервые за последние десять лет.
Последней Toyota, бравшей вершину под названием Car of the Year Japan, был Prius. В общей сложности продукция бренда поднималась на высшую ступень восемь раз, и одним из победителей стал новый RAV4 с результатом в 436 баллов. Жюри отметило комфорт, вместительность и разнообразие модификаций с тремя разными типами полного привода.
На второй строчке Mazda 3 (328 баллов), следом BMW 3 серии (290 баллов), ставшая лучшим импортным автомобилем года в Стране восходящего солнца, Toyota Corolla (118 баллов) и Jaguar I-Pace (109 баллов). Седан Nissan Skyline с комплексом автономного управления ProPilot 2.0 стал самым инновационным автомобилем, а Jeep Wrangler, оказавшийся на шестой строчке, получил приз за эмоциональность.
Интересно, что в десятке финалистов оказались шесть машин японских производителей, при этом в последние несколько лет победителем национального конкурса становились автомобили Volvo.
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Теги:
Бортжурнал , Jeep , Volvo , Nissan , Jaguar , Mazda 3 , Jeep Wrangler , Nissan Skyline , BMW , Toyota , Mazda , Toyota Corolla , BMW 3 серия
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