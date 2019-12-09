Названы лучшие автомобили в Японии 

Обладателем почетного титула "Автомобиль года" стал кроссовер RAV4 — модель крупнейшего бренда завоевала звание впервые за последние десять лет.
Последней Toyota, бравшей вершину под названием Car of the Year Japan, был Prius. В общей сложности продукция бренда поднималась на высшую ступень восемь раз, и одним из победителей стал новый RAV4 с результатом в 436 баллов. Жюри отметило комфорт, вместительность и разнообразие модификаций с тремя разными типами полного привода.
На второй строчке Mazda 3 (328 баллов), следом BMW 3 серии (290 баллов), ставшая лучшим импортным автомобилем года в Стране восходящего солнца, Toyota Corolla (118 баллов) и Jaguar I-Pace (109 баллов). Седан Nissan Skyline с комплексом автономного управления ProPilot 2.0 стал самым инновационным автомобилем, а Jeep Wrangler, оказавшийся на шестой строчке, получил приз за эмоциональность.
Интересно, что в десятке финалистов оказались шесть машин японских производителей, при этом в последние несколько лет победителем национального конкурса становились автомобили Volvo.