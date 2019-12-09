Названы лучшие автомобили в Японии

Обладателем почетного титула "Автомобиль года" стал кроссовер RAV4 — модель крупнейшего бренда завоевала звание впервые за последние десять лет.

Последней Toyota , бравшей вершину под названием Car of the Year Japan, был Prius. В общей сложности продукция бренда поднималась на высшую ступень восемь раз, и одним из победителей стал новый RAV4 с результатом в 436 баллов. Жюри отметило комфорт, вместительность и разнообразие модификаций с тремя разными типами полного привода.