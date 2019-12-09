Lada Vesta с вариатором: сомнительный вариант?

Почему Lada Vesta с вариатором вызывает сомнения у автолюбителей

Известно, что «АвтоВАЗ» идет в ногу со временем и вводит технические инновации. Одной из них является оснащение последних моделей вариатором.

Однако многие автовладельцы к данному типу трансмиссии относятся с изрядной долей скептицизма. По их убеждению, коробка передач сложна и дорога в обслуживании. Кроме того, выход вариатора из строя способен существенно "облегчить" бюджет хозяина машины.

Но и это еще не все. Имеется стойкое мнение о том, что вариатор быстро «убивает» мотор. Кроме того, нет достаточной динамики при разгоне.

Первой с вариатором на рынок вышла Lada Xray и сразу же получила множество негативных откликов. Так, автомобилисты говорят, что ресурса трансмиссии хватает едва на 100 тысяч пробега. Кроме того, машина ведет себя крайне медленно.

Теперь же на рынке появится Lada Vesta с мотором от Renault-Nissan на 1,6 л. и 113 лошадиных сил. В дополнение же будет идти вариатор Jatco JF015E.

В «АвтоВАЗе» уверяют, что конструкция коробки кардинально переработана и ее хватит на 150-200 тысяч километров пути. Кроме того, автомобиль будет тихим при разгоне, а ускорение начнется с резким нажатием на газ.

Эксперты говорят, что Vesta с вариатором будет неплохим вариантом для городских условий. Однако на бездорожье уже могут начаться проблемы.