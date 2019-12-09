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Неизвестный УАЗ «Баклан» 

Car.ru 2 часа назад
УАЗ «Баклан»: что это было?
Фото: Car.ru
Воодушевленные высокой проходимостью УАЗ-469, представители военного командования в СССР решили, что неплохо было бы сделать из армейского УАЗа амфибию. Было это в 70-х годах прошлого столетия.
Так на свет появился проект УАЗ-3907 «Ягуар», а позже и его модификация для пограничников — УАЗ-39071 «Баклан».
По сути, «Баклан» представлял из себя герметичную лодку на колесах, корпус которой был установлен на раму от УАЗ-3151. Чтобы увеличить скорость на воде, амфибию снабдили двумя гребными винтами, которые закрепили ближе к заднему мосту. Благодаря им, автомобиль развивал скорость по воде до 9 км/ч.
Над тентом соорудили багажник, который укомплектовали шестью парами лыж. Салон «Баклана» был оснащен двумя радиостанциями — коротковолновой и УКВ-диапазона. Радиолокационная станция, также находящаяся в салоне амфибии, позволяла отслеживать все движущиеся наземные объекты в условиях плохой видимости.
В оружейное оснащение амфибии входили: ручной пулемет Калашникова и два автомата АК-74, а также бинокль ночного видения 1ПН-50.
Однако проект был закрыт в 1990 году в связи отсутствием денег на дальнейшее финансирование у Министерства обороны.
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Теги:
Бортжурнал , Jaguar , УАЗ , Министерство обороны
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