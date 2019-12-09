УАЗ «Баклан»: что это было?

Неизвестный УАЗ «Баклан»

Воодушевленные высокой проходимостью УАЗ-469, представители военного командования в СССР решили, что неплохо было бы сделать из армейского УАЗа амфибию. Было это в 70-х годах прошлого столетия.

Так на свет появился проект УАЗ-3907 « Ягуар », а позже и его модификация для пограничников — УАЗ-39071 «Баклан».

По сути, «Баклан» представлял из себя герметичную лодку на колесах, корпус которой был установлен на раму от УАЗ-3151. Чтобы увеличить скорость на воде, амфибию снабдили двумя гребными винтами, которые закрепили ближе к заднему мосту. Благодаря им, автомобиль развивал скорость по воде до 9 км/ч.

Над тентом соорудили багажник, который укомплектовали шестью парами лыж. Салон «Баклана» был оснащен двумя радиостанциями — коротковолновой и УКВ-диапазона. Радиолокационная станция, также находящаяся в салоне амфибии, позволяла отслеживать все движущиеся наземные объекты в условиях плохой видимости.

В оружейное оснащение амфибии входили: ручной пулемет Калашникова и два автомата АК-74, а также бинокль ночного видения 1ПН-50.