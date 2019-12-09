Как обманывают водителей на мойках самообслуживания?

В последнее время среди автолюбителей набирают популярности автомойки самообслуживания. Машину можно помыть хорошо, а заплатить при этом существенно меньше, нежели на обычной мойке.

Казалось бы, все довольны: автолюбители дешевле моют свои машины, а владельцы автомойки не тратятся на зарплату персонала.

Но некоторым держателям автомоечного бизнеса получаемого дохода кажется мало. Вот они и начинают использовать различные махинации, заставляя посетителей моек задерживаться дольше, чтобы качественнее помыть свое авто.

Скажем, активный шампунь подается в разбавленном виде. Следовательно для того, чтобы качественно отмыть автомобиль придется тратить шампуня больше. А значит и платить больше.

Еще одна уловка — снижение давления подачи воды. Тонкой струйкой машину быстро не помоешь. Вот и приходится водителям возиться дольше, оплачивая при этом дополнительное время.