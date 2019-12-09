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Как обманывают водителей на мойках самообслуживания? 

Car.ru 3 часа назад
Как обманывают водителей на мойках самообслуживания?
Фото: Car.ru
В последнее время среди автолюбителей набирают популярности автомойки самообслуживания. Машину можно помыть хорошо, а заплатить при этом существенно меньше, нежели на обычной мойке.
Казалось бы, все довольны: автолюбители дешевле моют свои машины, а владельцы автомойки не тратятся на зарплату персонала.
Но некоторым держателям автомоечного бизнеса получаемого дохода кажется мало. Вот они и начинают использовать различные махинации, заставляя посетителей моек задерживаться дольше, чтобы качественнее помыть свое авто.
Скажем, активный шампунь подается в разбавленном виде. Следовательно для того, чтобы качественно отмыть автомобиль придется тратить шампуня больше. А значит и платить больше.
Еще одна уловка — снижение давления подачи воды. Тонкой струйкой машину быстро не помоешь. Вот и приходится водителям возиться дольше, оплачивая при этом дополнительное время.
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Теги:
Бортжурнал
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