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Бортжурнал

Обновленный Cadillac XT5 «задушили» для России 

Авторамблер + ещё 6 4 часа назад
Обновленный Cadillac XT5 «задушили» для России
Фото: Авторамблер
Дилеры американской марки начали принимать заказы на модернизированный кроссовер XT5, который отныне позволит существенно сэкономить на транспортном налоге.
До недавних пор XT5 предлагался по обе стороны Атлантики с 3,6-литровым безнаддувным мотором V6 (314 л.с. и 367 Нм), однако после модернизации в середине 2019 года в его гамме появился 2,0-литровый наддувный двигатель, развивающий 241 л.с. и 350 Нм. И если в Штатах палитра теперь включает в себя прежнюю и новую версию, то у нас отныне доступен лишь компактный агрегат. Интересно, что он "доналоговый", однако в General Motors решили утрамбовать его в более льготные рамки и урезали мощность российской версии до 200 л.с., оставив крутящий момент без изменений. В рамках рестайлинга произошла смена восьмиступенчатого "автомата" на девятиступенчатый, улучшена шумоизоляция, установлена более современная мультимедийная система с восьмидюймовым монитором.
В России кроссовер предлагается в исполнении Premium Luxury и Sport. Первое — это кожаный салон, электропривод передних сидений и руля, панорамная крыша, акустическая система Bose, круиз-контроль, камера заднего вида, набор систем активной безопасности, светодиодная оптика и 18-дюймовыми колесные диски. Во втором случае клиент получает более драйверские настройки шасси и 20-дюймовые колесные диски. Также есть пакет Platinum, в который входит навигация, система ночного видения, адаптивный круиз-контроль, трехзонный климат-контроль и обивка кожей наппа.
Цены пока не оглашены, известен лишь стартовый прайс в рамках акции trade-in — 2 990 тысяч рублей. Напомним, что до обновления Cadillac XT5 стоил примерно от 3,7 млн рублей.
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Теги:
Бортжурнал , Cadillac , Cadillac XT5 , General Motors
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