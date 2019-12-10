Обновленный Cadillac XT5 «задушили» для России 

Дилеры американской марки начали принимать заказы на модернизированный кроссовер XT5, который отныне позволит существенно сэкономить на транспортном налоге.
До недавних пор XT5 предлагался по обе стороны Атлантики с 3,6-литровым безнаддувным мотором V6 (314 л.с. и 367 Нм), однако после модернизации в середине 2019 года в его гамме появился 2,0-литровый наддувный двигатель, развивающий 241 л.с. и 350 Нм. И если в Штатах палитра теперь включает в себя прежнюю и новую версию, то у нас отныне доступен лишь компактный агрегат. Интересно, что он "доналоговый", однако в General Motors решили утрамбовать его в более льготные рамки и урезали мощность российской версии до 200 л.с., оставив крутящий момент без изменений. В рамках рестайлинга произошла смена восьмиступенчатого "автомата" на девятиступенчатый, улучшена шумоизоляция, установлена более современная мультимедийная система с восьмидюймовым монитором.
В России кроссовер предлагается в исполнении Premium Luxury и Sport. Первое — это кожаный салон, электропривод передних сидений и руля, панорамная крыша, акустическая система Bose, круиз-контроль, камера заднего вида, набор систем активной безопасности, светодиодная оптика и 18-дюймовыми колесные диски. Во втором случае клиент получает более драйверские настройки шасси и 20-дюймовые колесные диски. Также есть пакет Platinum, в который входит навигация, система ночного видения, адаптивный круиз-контроль, трехзонный климат-контроль и обивка кожей наппа.
Цены пока не оглашены, известен лишь стартовый прайс в рамках акции trade-in — 2 990 тысяч рублей. Напомним, что до обновления Cadillac XT5 стоил примерно от 3,7 млн рублей.