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Эксперт дал советы по прогреванию автомобиля зимой 

Рамблер 39 минут назад
Эксперт дал советы по прогреванию автомобиля зимой
Фото: depositphotos.com
Оптимальным способом прогрева двигателя автомобиля зимой назвали применение предпускового подогревателя. К такому выводу пришел эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев.
Он также посоветовал прогревать автомобиль в течение двух-трех минут, а затем еще пару минут ехать на низких оборотах.
Эксперт напомнил, что в соответствии с правилами дорожного движения стоянка с работающим двигателем в жилых зонах запрещена. Если правоохранители попытаются оштрафовать водителя за прогревание автомобиля в мороз, он посоветовал сослаться на примерзшие к стеклу дворники или заледеневшую незамерзайку, без которых эксплуатация автомобиля запрещена.
Видео дня. Как подготовить машину к зиме
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Бортжурнал , Сергей Зиновьев , За рулем
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