Эксперт дал советы по прогреванию автомобиля зимой

Оптимальным способом прогрева двигателя автомобиля зимой назвали применение предпускового подогревателя. К такому выводу пришел эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев

Он также посоветовал прогревать автомобиль в течение двух-трех минут, а затем еще пару минут ехать на низких оборотах.

Эксперт напомнил, что в соответствии с правилами дорожного движения стоянка с работающим двигателем в жилых зонах запрещена. Если правоохранители попытаются оштрафовать водителя за прогревание автомобиля в мороз, он посоветовал сослаться на примерзшие к стеклу дворники или заледеневшую незамерзайку, без которых эксплуатация автомобиля запрещена.