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Названы самые популярные бюджетные кроссоверы в России 

Авторамблер + ещё 4 1 час назад
Топ-10 бюджетных кроссоверов в России
Фото: Авторамблер
Аналитическое агентство "Автостат" огласило десятку наиболее востребованных паркетников со средневзвешенной ценой от 1 до 1,5 млн рублей.
Рейтинг за 10 месяцев 2019 года, составленный совместно с сайтом "Цена Авто", ожидаемо возглавляет Hyundai Creta. С января по октябрь дилеры реализовали 58 775 экземпляров, средневзвешенная цена — 1 173 тысяч рублей.
Вторую строчку занял Renault Duster (31 080 машин, 1 008 тысяч рублей), следом идет Renault Kaptur (22 003 кроссовера и 1 141 тысяча рублей). Завершают первую пятерку Nissan Terrano (10 204 экземпляра и 1 170 тысяч рублей) и новинка российского рынка Renault Arkana (7 276 автомобилей и 1 264 тысяч рублей).
А вот, как выглядит вторая пятерка топ-10: Geely Atlas (5 761 шт. и 1 441 тыс. руб.), Haval H6 (4 959 шт. и 1 млн 300 тыс. руб.), Suzuki Vitara (4 089 шт. и 1 431 тыс. руб.), Mitsubishi ASX (3 490 шт. и 1 460 тыс. руб.) и Nissan Juke (1 381 шт. и 1 318 тыс. руб.).
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Теги:
Бортжурнал , Автоновости , Тест-драйвы , Hyundai , Geely Atlas , Geely , Renault Kaptur , Nissan , Nissan Terrano , Renault Duster , Hyundai Creta , Mitsubishi ASX , Suzuki , Nissan Juke , Suzuki Vitara , Renault , Mitsubishi
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