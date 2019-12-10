Топ-10 бюджетных кроссоверов в России

Названы самые популярные бюджетные кроссоверы в России

Аналитическое агентство "Автостат" огласило десятку наиболее востребованных паркетников со средневзвешенной ценой от 1 до 1,5 млн рублей.

Рейтинг за 10 месяцев 2019 года, составленный совместно с сайтом "Цена Авто", ожидаемо возглавляет Hyundai Creta. С января по октябрь дилеры реализовали 58 775 экземпляров, средневзвешенная цена — 1 173 тысяч рублей.