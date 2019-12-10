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Бортжурнал

Дорожный знак закрыт черным пакетом. Что нужно знать в первую очередь 

Car.ru 3 часа назад
Дорожный знак закрыт черным пакетом. Что это значит?
Фото: Car.ru
На дороге возможны различные ситуации. Именно поэтому ПДД требуют от водителя максимальной собранности. Сегодня мы рассмотрим ситуацию, когда дорожные знаки закрыты непрозрачным пакетом. Как в данной ситуации поступить автомобилисту? Давайте разбираться.
Прежде всего следует определиться, что мы конкретно наблюдаем: проделки хулиганов или временные перемены в дорожной картине в связи с дорожными работами.
Последние легко распознать по наличию техники и работников в светоотражающих жилетах. При этом, если основные знаки были скрыты, то дорожная служба обязательно устанавливает временные знаки.
Если вы всего вышеперечисленного не наблюдаете, значит дорожные знаки закрыли хулиганы или мошенники. Последние как-то промышляли в Москве. Запрещающие знаки были скрыты и не местные водители начали парковаться в неположенном месте. Потом их машины забирал эвакуатор.
Если вы увидели такую проблему со знаками, не нужно лично срывать пакеты. Просто сообщите в ГИБДД.
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Теги:
Бортжурнал , ГИБДД
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