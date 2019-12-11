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В Воронеже построят свой Tesla Cybertruck 

Motor.ru 1 час назад
В Воронеже построят свой Tesla Cybertruck
Фото: Tesla Cybertruck
Валентин Петухов, известный в рунете как Wylsacom, заказал у инженера-конструктора из Воронежа разработку аналога электропикапа Tesla Cybertruck. По предварительным оценкам, отечественная модель будет стоит 2,5 миллиона рублей — столько же нужно заплатить и за начальную версию Cybertruck (от 39,9 тысячи долларов).
О новом проекте Петухов рассказал на своем YouTube-канале. По словам блогера, «скоро все начнут собирать свой пикап по мотивам Cybertruck, эта идея лежит на поверхности».
«Я хочу, чтобы мы были первыми, в этом вся фишка», — добавил он.
Разработку отечественного электромобиля он поручил своему знакомому, воронежцу Станиславу Петракееву, который занимается созданием багги и кит-комплектов. Изначально предполагалось, что за основу будет взять какой-нибудь пикап из числа представленных на рынке, а Петракеев заменит двигатель внутреннего сгорания на электромотор и доработает кузов в стиле Cybertruck.
Изображение из соцсетей Станислава Петракеева
Сам конструктор от этой идеи отказался, заявив, что машину нужно строить с нуля, причем это можно сделать всего за полгода. Петракеев приступит к реализации проекта после Нового года и представит готовый продукт летом 2020 года.
Что же касается Tesla Cybertruck, то он дебютировал 21 ноября в Лон-Анджелесе. По словам Илона Маска, на создание столь футуристического дизайна в стиле киберпанк его вдохновил фильм «Бегущий по лезвию».
Электрический пикап поступит в продажу в нескольких модификациях: с задним приводом и одним электромотором, с двумя моторами и приводом на все четыре колеса, а также с тремя электромоторами. Время разгона до «сотни зависит от силовой установки и составляет от трех до 6,5 секунды; запас хода — 400–800 километров. Старт производства модели намечен на 2021 год.
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Теги:
Бортжурнал , Tesla , Валентин Петухов
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