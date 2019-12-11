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Пять опций в машине, которые бесят водителей: зачем за них платить? 

Car.ru 1 час назад
Зачем платить за опции, которые бесят водителя?
Фото: Car.ru
Современные автомобили от мировых автоконцернов имеют огромное количество дополнительных опций, призванных сделать пребывание водителя за рулем комфортным и приятным. Особенно, если в дороге тот находится длительное время.
Но все ли эти опции так уж нужны и полезны? Некоторые из них весьма раздражают автовладельцев, которые в итоге начинают жалеть о зря потраченных деньгах.
Самой бесполезной из таких дополнительных опций водители называют подрулевые переключатели передач. Довольно спорная опция, которая к тому же и стоит недешево. Если в автомобиле установлен «автомат», то отпадает необходимость пользоваться этими лепестками. Они лишь мешают комфортному управлению автомобилем.
Система открытия багажника — вторая опция, которая раздражает автовладельцев. В некоторых авто, чтобы открыть багажник, достаточно поводить ногой из стороны в сторону под задним бампером. Функция удобная, если в этот момент у водителя руки заняты. Однако на деле все не так. Из-за дорожной пыли и грязи система работает плохо. А вот испачкать брюки о пыльный бампер, пока нащупаешь этот сенсор, вполне реально.
Штатная система навигации — третья раздражающая водителей опция. Стоит дорого, а навигационные свойства ее намного хуже, чем у мобильных приложений, которые дают большую детализацию и состояние пробок на дороге за меньшую сумму. Причем существенно меньшую.
Камеры кругового обзора также неудобны водителю во время парковки. В итоге тот все равно паркуется по старинке, пользуясь зеркалами и опираясь на собственный опыт.
Для автомобилей в максимальной комплектации предлагают диски большого диаметра с низкопрофильными шинами. Смотрятся такие колёса хорошо, но вот в российских условиях ездить на них не так приятно. Из-за плохих дорог езда на машине с такими колёсами превращается в настоящее мучение, так как существенно снижается комфорт из-за постоянной тряски. Да и пробить такое колесо намного проще, чем обычное.
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Бортжурнал
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