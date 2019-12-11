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Какие неприятности ждут водителей в 2020 году 

Авторамблер 3 часа назад
Какие неприятности ждут водителей в 2020 году
Фото: Shutterstock / VOSTOCK Photo
Скоро новый год, традиционно готовящий разные новшества. Не все они позитивные, хотя, конечно, не обошлось без некоторых положительных моментов.
Немалая часть перечня законодательных инициатив, которые вступят в силу уже скоро или имеют шансы быть реализованными, осложнят жизнь автовладельцев и сделают эксплуатацию машин более дорогой. Впрочем, рациональное зерно в отдельных случаях все же прослеживается. Обо всем по порядку.

Дорогой медосмотр

С 1 июля изменится порядок прохождения медосмотра автовладельцев и кандидатов в водители — придется в обязательном порядке сдавать кровь на маркер CDT для выявления алкоголизма, а также мочу для теста на наркотики. Приказ должен был вступить в силу 22 ноября, но его перенесли в связи с тревогой граждан о росте цен на медсправки.
В настоящее время средняя цена документа по России составляет около 500 рублей, но эксперты предрекали, что новые процедуры спровоцируют десятикратный скачок, до 5 тысяч рублей. С одной стороны, инициатива здравая — пьющим не место на дороге. Но с другой, радикальное повышение стоимости медсправки обернется напряженностью в среде автомобилистов.
О новом порядке получения медсправок уже высказался президент РФ Владимир Путин. По его мнению, новшества нужны, однако вводить их надо "как-то с умом". Увы, надежд на последнее немного.

Снижение разрешенной скорости

В следующем году теоретически можно ожидать снижение "нештрафуемого" порога с 20 до 10 км/ч. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил МВД и другим ведомствам рассмотреть целесообразность подобной меры — доклад в правительство должны представить в начале декабря 2019 года.
Тем временем на ряде автомагистралей Подмосковья снизят максимально разрешенную скорость с 60 до 50 км/ч. Отмечается, что это будет сделано на участках, где требуется повысить безопасность. Речь идет о следующих трассах:
  • "Авдотьино — Кабаново — Стулово"
  • "М-7 "Волга" — Электроугли" в Богородском округе
  • "Верея — Медынь" в Наро-Фоминске
  • "Братовщина — Ельдигино — ММК — Герасимиха — Рахманово" в Пушкино
  • "Дмитров — Талдом" (Дмитров и Талдом)
  • "Егорьевск — Коломна — Кашира — Ненашево" (Егорьевск, Коломна, Кашира)
  • "Звенигород — Колюбакино — Нестерово" (Одинцово, Руза)
  • "Кашира — Серебряные Пруды — Узловая" (Кашира, Серебряные Пруды)
  • "Коломна — Акатьево — Горы — Озеры" (Коломна, Озёры)
  • "Куровское — Шатура — Дмитровский Погост — Самойлиха" (Орехово-Зуево, Шатура)
  • "Лотошино — Суворово — Клин" (Лотошино, Волоколамский, Клин)
  • "М-1 "Беларусь" — Верея" (Можайск, Наро-Фоминск)
  • "М-5 "Урал" — Володарского — Каширское шоссе" (Раменский, Ленинский)
  • "М-8 "Холмогоры" — Ивантеевка — Щелково" (Ивантеевка, Щёлково)
  • "Ногинск — Боровково — Стромынь — Крест" (Черноголовка, Богородский)
  • "Руза — Воронцово — Тетерино" (Руза, Можайский)
  • "Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец" (Сергиево-Посадский)
  • "Тверь — Лотошино — Шаховская — Уваровка" (Лотошино, Шаховская, Можайск)
Впрочем, есть и положительные новости. Как заявил глава Госавтоинспекции Михаил Черников в рамках международной выставки "Дорога-2019" в Екатеринбурге, скорость на платных автомагистралях планируют постепенно повысить до 130 км/ч. Новый ГОСТ уже готовится Дорожным научно-исследовательским институтом.

Предупреждающие таблички

На дорогах могут появиться обозначения "Фотовидеофиксация" (мобильные знаки на желтом фоне), сигнализирующие о дорожных камерах, включая ненавидимые многими водителями камеры-треноги. Но это, как говорится, неточно.
Дело в том, что вопрос, которым президент РФ Владимир Путин поручил заняться летом, стал камнем преткновения между федеральными и региональными властями. Так, например, против табличек высказался вице-мэр Москвы Максим Ликсутов — для их установки придется красить столбы и тратить деньги, которые "лучше на камеры потратить". Минтранс же предлагает устанавливать знаки только на въезде в крупные города с количеством камер более тысячи единиц.

Водителей без ОСАГО начнут "принимать" камеры

Пока что камеры фото— и видеофиксации не штрафуют граждан, ездящих без страхового полиса, а только рассылают предупреждения, работая в тестовом режиме. Кстати, результаты даже пробной деятельности оказались впечатляющими — за один только месяц камеры зафиксировали отсутствие полиса ОСАГО у более 10,5 тысяч водителей.
В 2020 году система начнет рассылать штрафы, а стоимость санкции может быть кардинально увеличена. В Госдуме обсуждается законопроект, повышающий штраф в семь раз, то есть фактически до средней стоимости самого полиса.
Напомним, что в настоящее время санкция измеряется 800 рублями или 400 рублями при досрочно уплате. В Минфине инициативу поддерживают — по мнению замминистра финансов Алексея Моисеева, наказание должно быть сопоставимо с "экономией" автомобилиста, пренебрегающего покупкой полиса.

Отмена штрафов с "кривых" камер

С 1 февраля 2020 года в силу вступит постановление президента Владимиру Путина считать недействительными штрафы, выписанные с помощью некорректно установленных камер. В постановлении глава государства требует " принять меры, направленные на решение вопроса о неприменении штрафных санкций за нарушения, зафиксированные такими специальными средствами, размещенными с нарушением данных требований".
Инициатива стала реакцией на скрытые камеры, которые, по словам Путина, служат не снижению аварийности, а подводят водителей под штрафы. "Не нужно эти камеры на опасных участках специально скрывать и прятать. В этом случае происходит прямая подмена смысла всех этих мероприятий. Вместо того чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф, а это не самоцель, это средство достижения нужного нам результата", — заявил президент.

Программа безопасности

Важные события ждут водителей в конце 2020-го. К 1 декабря должна быть готова государственная программа по обеспечению безопасности дорожного движения, которая разрабатывается по поручению президента РФ Владимира Путина. Очевидно, это будет обширный документ, охватывающий разные сферы и направленный на снижение числа ДТП.
Shutterstock / VOSTOCK Photo
Предполагается, что программа будет действовать в течение десяти лет.

Электронные права

В следующем году могут появиться цифровые водительские удостоверения. Они не заменят привычные карточки полностью, а будут оформляться по желанию автомобилистов.
Граждане, выбравший электронные права, смогут показывать их на экране смартфона — современные информационные технологии позволяют подобное, ведь подтверждение действительности удостоверения можно получить по электронным базам данных. Впрочем, для реализации идеи придется модернизировать оборудование, которыми пользуются сотрудники ГИБДД, и внести изменения в законодательные акты.
Введение электронных водительских удостоверений позволит ведомству бороться с поддельными правами и к тому же окажется эффективным в случае, когда используются документы похожих внешне водителей. Автомобилистам же не придется думать о том, забыли они права или нет.
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Теги:
Бортжурнал , Дмитрий Медведев , Максим Ликсутов , Михаил Черников , Владимир Путин , Алексей Моисеев , Госдума , Минтранс РФ , ГИБДД , МВД , Минфин
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