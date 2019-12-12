Дно или радость? Что будет, если купить BMW X5 за 170 тысяч рублей

Один из участников YouTube-канала "Жизнь Синдиката" не воспринял всерьез наставления главного героя широко известного фильма о приключениях BMW X5 поколения E53. Он приобрел кроссовер по смешной цене и готов рассказать, каково это.

"Икс-пятый" при бюджете в 200 тысяч рублей — вот она, истинная романтика! Главное найти вариант, достойный легенд и мифов. Сперва был осмотрен кроссовер, некогда приобретенный за 700 тысяч рублей, а затем поглотивший вложения в размере 980 тысяч рублей. Неплохой, но с некоторыми юридическими нюансами. Затем подвернулся BMW с приказавшей долго жить коробкой передач и разными проблемами по трансмиссии. Из плюсов — дизельный двигатель вкупе с низкой ценой. Обычно модификации на тяжелом топливе заметно дороже и не вписываются в бюджет. А тут еще владелец сделал скидку и отдал автомобиль за 170 тысяч рублей. Наши герои рискнули ввязаться в авантюру и вот, что получилось в итоге.