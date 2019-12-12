Назван самый популярный кроссовер в Москве 

Наиболее востребованным SUV по итогам ноября стал Volkswagen Tiguan, свергнувший Hyundai Creta с пьедестала.
По данным аналитического агентства "Автостат", за последний осенний месяц в столице реализовано 10,2 тысячи новых кроссоверов, что на 5% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Главным событием стала смена лидера. Бюджетный субкомпактный паркетник Hyundai Creta передал корону Volkswagen Tiguan. "Немец" разошелся в количестве 667 экземпляров (+5%), в то время как корейский бестселлер продемонстрировал очень близкий результат — 664 автомобиля (-4%). В тройку самых востребованных SUV вошел Nissan Qashqai (586 машин, +32%), который лидировал в Москве по итогам августа.
Остальные места в ТОП-10 распределили между собой Skoda Kodiaq (554 штук, +27%), Nissan X-Trail (368 штук, -27%), Kia Sorento (355 штук, +26%), Kia Sportage (305 штук, +25%), Mitsubishi Outlander (303 штук, -26%), Mazda CX-5 (277 штук, -12%) и Toyota RAV4 (276 штук, +7%). Напомним, что в 2020 году на российском рынке появятся свежие SUV. Среди них Kia Seltos и Skoda Karoq.