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Назван самый популярный кроссовер в Москве 

Авторамблер 2 часа назад
Назван самый популярный кроссовер в Москве
Фото: Авторамблер
Наиболее востребованным SUV по итогам ноября стал Volkswagen Tiguan, свергнувший Hyundai Creta с пьедестала.
По данным аналитического агентства "Автостат", за последний осенний месяц в столице реализовано 10,2 тысячи новых кроссоверов, что на 5% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Главным событием стала смена лидера. Бюджетный субкомпактный паркетник Hyundai Creta передал корону Volkswagen Tiguan. "Немец" разошелся в количестве 667 экземпляров (+5%), в то время как корейский бестселлер продемонстрировал очень близкий результат — 664 автомобиля (-4%). В тройку самых востребованных SUV вошел Nissan Qashqai (586 машин, +32%), который лидировал в Москве по итогам августа.
Остальные места в ТОП-10 распределили между собой Skoda Kodiaq (554 штук, +27%), Nissan X-Trail (368 штук, -27%), Kia Sorento (355 штук, +26%), Kia Sportage (305 штук, +25%), Mitsubishi Outlander (303 штук, -26%), Mazda CX-5 (277 штук, -12%) и Toyota RAV4 (276 штук, +7%). Напомним, что в 2020 году на российском рынке появятся свежие SUV. Среди них Kia Seltos и Skoda Karoq.
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Теги:
Бортжурнал , Hyundai , Nissan , Kia Sportage , Nissan X-Trail , Kia , Hyundai Creta , Nissan Qashqai , Toyota , Mazda , Mazda CX-5 , Kia Sorento , Skoda Kodiaq , Volkswagen , Skoda , Volkswagen Tiguan , Mitsubishi , Skoda Karoq , Mitsubishi Outlander , Toyota RAV4
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