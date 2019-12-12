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Какие скидки стоит ждать на автомобили в декабре 

Car.ru + ещё 1 3 часа назад
Какие скидки стоит ждать на автомобили в декабре
Фото: Car.ru
Представители крупных автомобильных компаний рассказали, какие скидки ждать на автомобили в декабре.
Все специалисты сошлись во мнении, что лучшее время для приобретения нового транспортного средства — это декабрь-январь, так как дилерские центры традиционно предлагают покупателям большие скидки в честь праздников.
Также в автосалонах часто стараются распродать прошлогоднюю партию автомобилей, предлагая за нее существенные скидки.
Но все же специалисты сходятся во мнении, что повышение утилизационного сбора повысит стоимость транспортных средств, поэтому лучше всего задуматься о покупке до конца нынешнего года.
Представитель компании «Авилон» рассказал о скидках на модель Tuareg от Volkswagen, которые в сумме составляют миллион рублей. Также дешевеют автомобили альянса Jaguar Land Rover на 15-20%.
Поделился информацией специалист по продажам из «Бизнес кар», где уже действуют скидки на RAV4 четвертого поколения. В автосалонах активно распродают эту модель, так как спрос на нее будет падать с каждым днем.
Также все специалисты сошлись во мнении, что на автомобили 2020 года существенных скидок в начале года ожидать не стоит.
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Теги:
Бортжурнал , Скидки , Jaguar , Volkswagen , Rover , Land Rover , Авилон
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