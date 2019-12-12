Три ошибки при использовании автомобильного кондиционера

Владельцы машин, которым еще не доводилось сталкиваться с ремонтом автомобильного кондиционера, могут и не представлять себе, насколько дорогой может быть данная процедура.

Именно поэтому лучше уделить внимание своевременному обслуживанию кондиционера, чем позже выполнять дорогостоящий ремонт. Цена обслуживания кондиционера в машине на специализированной станции техобслуживания будет зависеть от требуемого объема дозаправки, а также от марки и модели автомобиля. Ремонтные работы же обойдутся на порядок дороже. В него чаще всего входит замена компрессора, осушителя, а также радиатора-конденсора, если толщина трубок в нем равна человеческому волосу и промыть их не представляется возможным. Кроме того, в стоимость работ будет входить полная промывка всей системы, и заправка свежим маслом и хладагентом.

Основными ошибками, которые совершают автовладельцы при использовании автомобильного кондиционера, становятся следующие.

Ошибка 1. Отсутствие проведения процедуры технического обслуживания, которое должно проводиться каждый год. Это является ошибкой по той причине, что для всех типов шлангов предусматривается допуск на потери фреона по утечке до 10%, по причине их пористой структуры. Нетрудно подсчитать ежегодные затраты в связи с такими потерями. На каждом автомобиле с наличием кондиционера в подкапотном пространстве имеется табличка, на которой указан вид фреона и его количество в системе кондиционирования. Уменьшение же его количества ввиду утечки опасно, так как при этом снижается эффективность его работы, увеличивается нагрузка на систему по причине недостаточного количества циркулирующей в ней смазки.

Ошибка 2. Неиспользование кондиционера в целях профилактики в зимнее время года. Это действие необходимо выполнять по той причине, что во время его работы производится смазка всех его деталей. Это позволяет предотвратить пересыхание шлангов, уплотнителей из резины, что дает возможность сохранения герметичности всей системы, снизить до минимума потери хладагента, а также предотвратить появление признаков коррозии на внутренних деталях устройства. Осуществлять включение кондиционера в зимнее время года лучше всего в теплом помещении, так как при отрицательной температуре это не сработает. Это могут быть станции технического обслуживания, помещения автомойки, крытые парковки. На проведение всей операции достаточно временного отрезка в 15 минут. Оптимальная частота проведения подобной операции — раз в две недели.

Ошибка 3. Необеспечение требуемого качества обслуживания системы кондиционирования. То есть, оно проводится по принципу более близкого расположения и недорогой цены, а не на официальных специализированных СТО. Их преимущество состоит в наличии специального оборудования, в которое входят станции для заправки и анализаторы газа для определения качества фреона. При проведении ТО вне официальной станции техобслуживания, может быть допущено большое количество нарушений, к примеру, заправка фреона низкого качества, в состав которого входят несколько его разновидностей. Несмотря на то, что по требованиям к температуре эта смесь может соответствовать им, но может не подойти для применяемого в системе масла. Результатом станет ухудшение смазывания, что может привести к ускоренному выходу компрессора из строя.

Итог. Выполнение всех работ по обслуживанию кондиционера лучше проводить на официальных СТО. Это даст определенную степень гарантии того, что спустя некоторое время владельцу не придется нести новые затраты на ремонтные работы, проведение которых становится необходимым по причине некачественного обслуживания.