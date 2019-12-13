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Составлен ТОП-5 самых экономичных японских кроссоверов 

Car.ru 3 часа назад
Составлен ТОП-5 самых экономичных японских кроссоверов
Фото: Car.ru
В рамках мониторинга российского рынка был составлен рейтинг самых экономичных кроссоверов японского производства.
Следует обратить внимание на то, что в рейтинг попали автомобили, стоимость которых не более миллиона рублей. Бесспорным лидером в составленном перечне становится Suzuki Vitara второго поколения. Под капотом установлен 1,4-литровый силовой агрегат, мощность которого 140 лошадиных сил.
Второе место занимает Mitsubishi ASX, оснащенный 1,6-литровым 117-сильным силовым агрегатом. На каждые 100 километров машине требуется 6,1 литра топлива.
Замыкает тройку лидеров Nissan Qashqai. Под капотом кроссовера находится 1,2-литровый 115-сильный мотор, который на каждые 100 километров пути расходует 6,2 литра топлива.
Также в составленном рейтинге оказались модели Nissan Juke и Mazda CX-5, расходующие 6,3-литра на каждые 100 километров.
Аналитики обращают внимание, что в рейтинг попали кроссоверы в базовой комплектации. При этом, у каждого есть и мощные версии, стоимость которых несколько выше.
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Теги:
Бортжурнал , Автоновости , Тест-драйвы , Nissan , Mitsubishi ASX , Nissan Qashqai , Suzuki , Mazda , Mazda CX-5 , Nissan Juke , Suzuki Vitara , Mitsubishi
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