Составлен ТОП-5 самых экономичных японских кроссоверов

В рамках мониторинга российского рынка был составлен рейтинг самых экономичных кроссоверов японского производства.

Следует обратить внимание на то, что в рейтинг попали автомобили, стоимость которых не более миллиона рублей. Бесспорным лидером в составленном перечне становится Suzuki Vitara второго поколения. Под капотом установлен 1,4-литровый силовой агрегат, мощность которого 140 лошадиных сил.

Второе место занимает Mitsubishi ASX , оснащенный 1,6-литровым 117-сильным силовым агрегатом. На каждые 100 километров машине требуется 6,1 литра топлива.

Замыкает тройку лидеров Nissan Qashqai. Под капотом кроссовера находится 1,2-литровый 115-сильный мотор, который на каждые 100 километров пути расходует 6,2 литра топлива.

Также в составленном рейтинге оказались модели Nissan Juke Mazda CX-5, расходующие 6,3-литра на каждые 100 километров.

Аналитики обращают внимание, что в рейтинг попали кроссоверы в базовой комплектации. При этом, у каждого есть и мощные версии, стоимость которых несколько выше.