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Бортжурнал

Опубликованы первые фотографии нового купе Opel Astra 

Car.ru 7 часов назад
Опубликованы первые фотографии нового купе Opel Astra
Фото: Car.ru
Автомобиль новой генерации разработан и создан на платформе PSA. По словам производителей, автомобиль будет чем-то большим, а не простой копией ранее представленной модели Peugeot 308. Интерьер обновленного купе должен составить конкуренцию восьмой генерации Golf.
Рассматривая фотографии, можно сказать о том, что экстерьер получил незначительные изменения, к которым относится: новый передний бампер, видоизмененные задние фары, несколько увеличенный дорожный просвет и дополнительные хромированные накладки на порогах.
Под капотом будет установлена гамма двигателей, мощность которых 109 и 128 лошадиных сил, в зависимости от комплектации. Кроме того, для покупателей предложат 1,5-литровый экологичный дизель BlueHDi, показатель мощности которого равен 128 лошадиных сил. В паре с ними работает механическая или автоматическая коробка передач.
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Теги:
Бортжурнал , Opel Astra , Peugeot , Peugeot 308 , Opel
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