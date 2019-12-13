Опубликованы первые фотографии нового купе Opel Astra

Автомобиль новой генерации разработан и создан на платформе PSA. По словам производителей, автомобиль будет чем-то большим, а не простой копией ранее представленной модели Peugeot 308. Интерьер обновленного купе должен составить конкуренцию восьмой генерации Golf.

Рассматривая фотографии, можно сказать о том, что экстерьер получил незначительные изменения, к которым относится: новый передний бампер, видоизмененные задние фары, несколько увеличенный дорожный просвет и дополнительные хромированные накладки на порогах.

Под капотом будет установлена гамма двигателей, мощность которых 109 и 128 лошадиных сил, в зависимости от комплектации. Кроме того, для покупателей предложат 1,5-литровый экологичный дизель BlueHDi, показатель мощности которого равен 128 лошадиных сил. В паре с ними работает механическая или автоматическая коробка передач.