В Германии назвали худшие б/у кроссоверы

В Германии названы худшие подержанные кроссоверы

Служба Германии по технадзору за автомобилями после проведенного аналитического исследования назвала худшие кроссоверы, продаваемые на вторичном рынке страны.

По данным аналитиков, среди кроссовер Dacia Duster после 2-3 лет эксплуатации дефекты технического плана встречаются в 11,7% случаев. Также в ТОП-3 попал внежорожник Hyundai Tucson с результатом в 10,5%. Довольно популярный в Европе кроссовер Kia Sportage замкнул тройку лидеров, его результат достиг 7,5%.

Также специалисты проверили автомобили, продающиеся после эксплуатации в течение 4-5 лет. Здесь "лидерами" оказались Kia Sportage с показателем в 15%, Volkswagen Tiguan, результат оказался на уровне 14,2%, а также Nissan Qashqai, здесь дефекты выявлены в 12,7% случаев.

В остальных категориях по сроку эксплуатации в лидерах с худшими показателями также оказались перечисленные выше модели, а в категории со сроком 11-12 лет к ним присоединился также кроссовер Mitsubishi Outlander. Здесь повреждения и технические дефекты эксперты обнаружили в 31,1% случаев.

В общей сложности во время исследования специалисты осмотрели около 9 млн транспортных средств, доступных к покупке на вторичном рынке Германии.