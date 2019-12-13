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В Германии названы худшие подержанные кроссоверы 

Car.ru 4 часа назад
В Германии назвали худшие б/у кроссоверы
Фото: Car.ru
Служба Германии по технадзору за автомобилями после проведенного аналитического исследования назвала худшие кроссоверы, продаваемые на вторичном рынке страны.
Первое место среди SUV-представителей занял Dacia Duster.
По данным аналитиков, среди кроссовер Dacia Duster после 2-3 лет эксплуатации дефекты технического плана встречаются в 11,7% случаев. Также в ТОП-3 попал внежорожник Hyundai Tucson с результатом в 10,5%. Довольно популярный в Европе кроссовер Kia Sportage замкнул тройку лидеров, его результат достиг 7,5%.
Также специалисты проверили автомобили, продающиеся после эксплуатации в течение 4-5 лет. Здесь "лидерами" оказались Kia Sportage с показателем в 15%, Volkswagen Tiguan, результат оказался на уровне 14,2%, а также Nissan Qashqai, здесь дефекты выявлены в 12,7% случаев.
В остальных категориях по сроку эксплуатации в лидерах с худшими показателями также оказались перечисленные выше модели, а в категории со сроком 11-12 лет к ним присоединился также кроссовер Mitsubishi Outlander. Здесь повреждения и технические дефекты эксперты обнаружили в 31,1% случаев.
В общей сложности во время исследования специалисты осмотрели около 9 млн транспортных средств, доступных к покупке на вторичном рынке Германии.
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Комментарии 1 
Теги:
Бортжурнал , Hyundai , Nissan , Kia Sportage , Kia , Nissan Qashqai , Dacia Duster , Volkswagen , Volkswagen Tiguan , Mitsubishi , Hyundai Tucson , Dacia , Mitsubishi Outlander
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