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Серийный выпуск автомобилей Aurus начнут в I квартале 2021 года 

Вести Экономика + ещё 9 2 часа назад
Названа дата серийного выпуска автомобилей Aurus
Фото: Вести Экономика
Серийное производство российского автомобиля Aurus начнут в I квартале 2021 г. на заводе Ford Sollers в Елабуге (Татарстан), сообщает Минпромторг после посещения завода главой министерства Денисом Мантуровым.
Производство полного цикла включает в себя штамповочное производство, производство двигателей, цех сборки, цех окраски и цех сварки. Производство двигателей подразумевает также механическую обработку и окончательную сборку.
"Роботизированный комплекс позволяет выполнять технически сложные виды работ. Для цеха сборки автомобилей Aurus предусмотрена концепция "завод — шоурум". Будут использованы технологии цифрового производства (цифровой двойник производства, промышленный интернет вещей, RFID-индентификация), а также беспилотные технологии, технологии дополненной реальности", — отмечает Минпрмторг.
Мантурову представили план выхода завода на проектную мощность до 2024 г. С 2021 г. завод намерен производить 500 автомобилей Aurus. С февраля 2018 г. на автомобили Aurus поступило более 600 заказов. Стоимость автомобиля в базовой комплектации составит 18 млн руб.
Aurus — российская марка представительских автомобилей, создана по проекту "Единая модульная платформа" (ЕМП), известна также как "Кортеж". Спецверсии автомобилей Aurus используют в Гараже особого назначения (ГОН) ФСО для передвижения президента и премьер-министра.
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Теги:
Бортжурнал , Автоновости , Денис Мантуров , Федеральная служба охраны , Sollers , Минпромторг , Ford
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