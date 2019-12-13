Названа дата серийного выпуска автомобилей Aurus

Серийный выпуск автомобилей Aurus начнут в I квартале 2021 года

Производство полного цикла включает в себя штамповочное производство, производство двигателей, цех сборки, цех окраски и цех сварки. Производство двигателей подразумевает также механическую обработку и окончательную сборку.

"Роботизированный комплекс позволяет выполнять технически сложные виды работ. Для цеха сборки автомобилей Aurus предусмотрена концепция "завод — шоурум". Будут использованы технологии цифрового производства (цифровой двойник производства, промышленный интернет вещей, RFID-индентификация), а также беспилотные технологии, технологии дополненной реальности", — отмечает Минпрмторг.

Мантурову представили план выхода завода на проектную мощность до 2024 г. С 2021 г. завод намерен производить 500 автомобилей Aurus. С февраля 2018 г. на автомобили Aurus поступило более 600 заказов. Стоимость автомобиля в базовой комплектации составит 18 млн руб.