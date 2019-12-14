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Юбилей «КАМАЗа»: Путин оценил работу автогиганта 

Мир24 + ещё 1 1 час назад
Юбилей «КАМАЗа»: Путин оценил работу автогиганта
Фото: mir24.tv
Российский автогигант «КАМАЗ» отметил полувековой юбилей. Поздравить работников завода приехал и президент России Владимир Путин. Главе государства показали, как собирают машины, сообщает специальный корреспондент «МИР 24» Анна Деркач.
Грузовики серии К5 — будущее грузового машиностроения. Под новую кабину на «КАМАЗе» построили отдельный завод. Здесь самый высокий в России уровень автоматизации. Все процессы сборки, начиная от сварки деталей и заканчивая покраской, делают роботы.
Новая кабина — симбиоз комфорта и автоматики. Внутри можно стоять в полный рост, а при желании отдохнуть на полноценном спальном месте. В салоне — умывальник, микроволновка, мультиварка и холодильник. Можно не просто ехать с комфортом — жить.
«Я, честно говоря, удивился, когда проверяют качество кабины, свыше двух тысяч точек проверки. И что особенно порадовало, я этого даже не знал, конвейер идет на двигатели, техника фиксирует, оказывается, работу человека. Если человек сделал ошибку, то конвейер останавливается», — рассказал Путин. «Да, и показывает, где ошибка. Ну, это просто гарантия качества», — добавил он.
Впечатлениями российский лидер делился с рабочими завода двигателей. К 50-летию «КАМАЗа» здесь создали и принципиально новый мотор. Он сэкономит от 10% топлива и позволит машине дольше работать без техобслуживания. Новый двигатель на 83% — российский, качество — мирового уровня. По мнению президента, это заслуга всего коллектива, который вложил в завод свою душу.
«Низкий поклон всем, кто заложил это предприятие, кто вложил в него свою душу. Это рабочие, строители, инженеры, ученые, которые в 1969 году начали этот замечательный, прекрасный проект», — отметил Путин.
Полувековую историю «КАМАЗа» называют не иначе как подвиг на Каме. Это была ударная всесоюзная комсомольская стройка. Александр Напольских приехал из Удмуртии погостить к брату и остался. Начинал слесарем и дорос до начальника участка. Юбилей любимого завода для него личный праздник.
«Задача была одна — работать по-камазовски. Так мы и работаем», — сказал он.
В далеком 1969 году на стройку «КАМАЗа» приехали рабочие со всего Советского Союза. Потом с помощью самого «КАМАЗа» строилась и развивалась огромная страна. Универсальный механизм этого тягача приспособлен к работе в любых условиях — в степях, на бездорожье и за Полярным кругом.
За полвека «КАМАЗ» выпустил два миллиона 250 тысяч грузовиков. Каждый третий крупнотоннажный грузовик в России и странах содружества — «КАМАЗ». Свою надежность эти машины не раз доказали и на внедорожных гонках. Команда «КАМАЗ-мастер» 16 раз побеждала в ралли «Дакар» и семь раз в марафоне «Шелковый путь».
Как говорят на заводе, в 50 лет все только начинается. И «КАМАЗ» еще будет удивлять. Скоро завод запустит в производство беспилотный «КАМАЗ» и создаст свой среднетоннажный грузовик — конкурента «Газели».
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Теги:
Бортжурнал , Анна Деркач , Владимир Путин , Камаз
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