Эксперт объяснил правила перевозки личных вещей в багажнике

Как водитель может стать преступником, перевозя личные вещи в багажнике

Эксперты издания «Автовзгляд» отметили , что любой водитель, перевозящий личные вещи в багажнике собственного автомобиля, в теории может быть обвинён в краже, если не предоставит на них документы. При этом в случае возникновения подозрений доказывать, что, например, пылесос или телевизор не ворованные, придётся автолюбителю.

По данным издания, ПДД обязывают водителя предоставлять автоинспектору документы на перевозимый груз, чтобы исключить вариант его кражи и перемещения по дорогам нелегально. При этом привила не акцентируют внимание на том, перевозит ли водитель вещи в коммерческих целях или по личной нужде.

В случае возникновении подозрений инспектор ДПС должен составить протокол осмотра автомобиля, привлечь к процессу двух понятых или снять происходящее на видео.

Автор статьи отмечает, что в России действует презумпция невиновности, поэтому в теории доказывать, что груз украден необходимо правоохранителю. Однако на практике дела обстоят с точностью наоборот: водителю приходится искать доказательства того, что преступления он не совершал. Особенно пристальное внимание сотрудников ГИБДД привлекают ценности, складированные в автомобиле в большом количестве, запакованная электроника, а также свежеубитая дичь, рыбный улов в большом объеме, новогодняя елка и даже дрова.

Отсутствием документов, по словам экспертов, могут пользоваться нечистые на руку сотрудники ГБДД, которые таким образом могут вымогать с автомобилистов взятки.