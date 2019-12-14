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Как водитель может стать преступником, перевозя личные вещи в багажнике 

Рамблер 39 минут назад
Эксперт объяснил правила перевозки личных вещей в багажнике
Фото: РИА Новости
Эксперты издания «Автовзгляд» отметили, что любой водитель, перевозящий личные вещи в багажнике собственного автомобиля, в теории может быть обвинён в краже, если не предоставит на них документы. При этом в случае возникновения подозрений доказывать, что, например, пылесос или телевизор не ворованные, придётся автолюбителю.
По данным издания, ПДД обязывают водителя предоставлять автоинспектору документы на перевозимый груз, чтобы исключить вариант его кражи и перемещения по дорогам нелегально. При этом привила не акцентируют внимание на том, перевозит ли водитель вещи в коммерческих целях или по личной нужде.
В случае возникновении подозрений инспектор ДПС должен составить протокол осмотра автомобиля, привлечь к процессу двух понятых или снять происходящее на видео.
Автор статьи отмечает, что в России действует презумпция невиновности, поэтому в теории доказывать, что груз украден необходимо правоохранителю. Однако на практике дела обстоят с точностью наоборот: водителю приходится искать доказательства того, что преступления он не совершал. Особенно пристальное внимание сотрудников ГИБДД привлекают ценности, складированные в автомобиле в большом количестве, запакованная электроника, а также свежеубитая дичь, рыбный улов в большом объеме, новогодняя елка и даже дрова.
Отсутствием документов, по словам экспертов, могут пользоваться нечистые на руку сотрудники ГБДД, которые таким образом могут вымогать с автомобилистов взятки.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Бортжурнал , ГИБДД , АвтоВзгляд
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