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Зачем дизельным двигателям антигель 

Рамблер 7 часов назад
Зачем дизельным двигателям антигель
Фото: РИА Новости
Эксперты издания «Автовзгляд» рассказали читателям, зачем в баки автомобилей, работающих на дизельном топливе зимой необходимо добавлять антигель. Дело в уникальных свойствах средства, которое помогает двигателю эффективнее использовать тяжелое горючее.
По словам экспертов, в первую очередь антигели не только предотвращают застывание топлива, но также помогают избежать засорения топливного фильтра кристаллами парафинов, которые образуются в солярке при пониженных температурах. Если вовремя в бак не добавить депрессорную присадку, они забивают поры фильтра, топливо перестаёт поступать в двигатель и автомобиль глохнет или вовсе не заводится.
Еще одно полезное свойство антигеля — его смазывающая способность. Эксперты поясняют, что, стремясь выполнять экологические требования, нефтеперерабатывающие заводы вынуждены снижать количество серы в дизтопливе. В результате горючее теряет смазывающие свойства. Поэтому без использования антигеля существует риск вывести двигатель из строя.
Наконец, специалисты рекомендуют добавлять антигели в хранящееся дизельное топливо. Таким образом можно избежать расслоения горючего из-за образования вышеуказанных кристаллов парафина. В составе средства, уверяют опытные водители, обязательно должны быть указаны диспергирующие компоненты, которые поддерживают кристаллы во взвешенном состоянии и не дают топливу расслаиваться.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Бортжурнал , АвтоВзгляд
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