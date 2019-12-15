Зачем дизельным двигателям антигель

Эксперты издания «Автовзгляд» рассказали читателям, зачем в баки автомобилей, работающих на дизельном топливе зимой необходимо добавлять антигель. Дело в уникальных свойствах средства, которое помогает двигателю эффективнее использовать тяжелое горючее.

По словам экспертов, в первую очередь антигели не только предотвращают застывание топлива, но также помогают избежать засорения топливного фильтра кристаллами парафинов, которые образуются в солярке при пониженных температурах. Если вовремя в бак не добавить депрессорную присадку, они забивают поры фильтра, топливо перестаёт поступать в двигатель и автомобиль глохнет или вовсе не заводится.

Еще одно полезное свойство антигеля — его смазывающая способность. Эксперты поясняют, что, стремясь выполнять экологические требования, нефтеперерабатывающие заводы вынуждены снижать количество серы в дизтопливе. В результате горючее теряет смазывающие свойства. Поэтому без использования антигеля существует риск вывести двигатель из строя.

Наконец, специалисты рекомендуют добавлять антигели в хранящееся дизельное топливо. Таким образом можно избежать расслоения горючего из-за образования вышеуказанных кристаллов парафина. В составе средства, уверяют опытные водители, обязательно должны быть указаны диспергирующие компоненты, которые поддерживают кристаллы во взвешенном состоянии и не дают топливу расслаиваться.