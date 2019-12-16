Российские автомобили научат «общаться» друг с другом

В марте в России начнут внедрять технологию передачи данных V2X, которая позволит автомобилям обмениваться данными между собой, а также со светофорами и другими объектами инфраструктуры.

Об этом сообщает в понедельник ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря НП "Глонасс" Ярослава Федосеева.

V2X начнут тестировать в Сколково в марте, а полностью она разработает уже в течение года, сообщил он.

Для работы технологии автомобили оснастят специальным оборудованием, способным передавать информацию на расстоянии, предупреждать водителя о приближении пешеходов и автомобилей в "слепых" зонах, а также "сканировать" наличие парковочных мест. Водители также смогут бронировать места на парковках, узнавать о свободных станциях зарядки поблизости и дистанционно вставать на очередь в автомойку.

Технология будет реализована в рамках платформы "Автодата", которая станет крупнейшей базой данных автомобильной сферы. Ожидается, что к 2025 году на платформе будут храниться миллионы гигабайт данных.