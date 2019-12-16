В Сети появились фотографии обновленного Kia Rio

Испанский портал «Motor.Es» опубликовал очередные шпионские фотографии обновленного хэтчбека Kia Rio. На сей раз автомобиль был замечен на дороге в пригороде Барселоны.

Кузов прототипа по традиции для еще не представленных автомобилей скрыт плотным слоем камуфляжа, но даже сквозь маскировку можно примерно представить, какие изменения ждут новый «Рио» в ближайшем будущем.

Автомобиль получит слегка модернизированный дизайн задней части, другую решетку радиатора, выполненную в фирменном стиле Tiger Noise, как в новом Kia K5, а также светодиодные задние фонари интересной формы.

Motor.Es

В интерьере новинки должна появиться цифровая приборная панель и увеличенный дисплей мультимедийной системы.

По слухам, в моторную линейку нового Kia Rio войдет 1,2-литровый бензиновый агрегат MPI, либо турбомотор. Не исключено появление и гибридной модификации этой модели.

Напомним, что в России сейчас продается дореформенная версия Kia Rio и только в кузове седан.