BMW анонсировала новый гоночный автомобиль GT3

"Да, решетка возмутительно, чудовищно велика, но, по крайней мере, это просто концепт-кар и он никогда не будет выпускаться"

Это были мы — наивные глупые мы — когда BMW представила Concept 4 на автосалоне во Франкфурте в сентябре, представляя новое поколение купе 4 серии. Мы до сих пор не знаем наверняка, ошиблись мы или нет, но этот тизер грядущего гоночного M4 GT3 нас беспокоит.

Как вы можете различить на тизере выше, решетка радиатора очень сильно похожа на концепт 4 серии. Мы не видим, насколько она близка к земле, но явно BMW решила пойти именно по этому пути.

Во всяком случае, в этом наброске остальная часть машины выглядит абсолютно дикой, а это хорошие новости. M4 GT3 заменит уходящий M6 в качестве топового гоночного автомобиля для клиентских команд M Motorsport и, похоже, он будет таким же широким.

Шасси и двигатель достанутся от будущего серийного M4, поэтому под капотом будет находиться 3,0-литровый твинтурбовый двигатель, который в настоящее время присутствует в X4 M. В версии Competition этот двигатель выдает 510 л.с. То, что мы получим здесь, сильно зависит от правил GT3.

BMW заявляет, что разработка M4 GT3 в настоящее время идет "полным ходом" и что ее запуск ожидается во второй половине 2020 года.