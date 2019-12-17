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Бортжурнал

Почему сервисную книжку не следует хранить в бардачке? 

Car.ru 9 часов назад
Почему сервисную книжку не стоит хранить в бардачке?
Фото: Car.ru
В последние годы на вторичном рынке можно часто встретить продавцов, которые говорят что у них есть сервисная книжка. Это специальный документ, в котором прописаны все технические работы, которые проводились с автомобилем, еще там указывается пробег, на котором все эти операции проводились.
Данный документ дает обширную информацию об автомобиле, помогает узнать его историю. И многие владельцы повышают цену на свой автомобиль, если у него есть сервисная книжка. А где же ее хранят владельцы своих авто? Они просто кладут ее в бардачок и спокойно ездят дальше. Но хранить сервисную книжку в бардачке нежелательно и вот по каким причинам.
Всегда нужно помнить о том, что в нашей стране постоянно происходит перепад температур, а также изменение влажности. И все эти факторы в совокупности негативно влияют на состояние сервисной книжки. Бумага приходит в негодность, чернила стираются, а надписи становятся незаметными. И вот когда-то красивая красочная сервисная книжка приходит в печальное состояние. А ведь в условиях домашнего хранения она сохранилась бы в идеальном состоянии.
Автомобильные кражи — это отдельная тема. Автомобильные кражи редко, но все же случаются. В таких случаях грабители крадут все ценности из автомобиля: магнитолы, сумки, сервисные книжки и т.д. Затем они просят владельцев выкупить награбленное за денежное вознаграждение. И обычно оно немалое. Поэтому, чтобы избежать выкупа сервисной книжки за большую сумму денег, необходимо хранить ее в надежном и защищенном месте.
Кража сервисной книжки в автосервисе. Это целая преступная схема. На многих СТО работники сотрудничают с перекупщиками и автотрейдерами.
Они крадут сервисную книжку и затем продают ее за деньги перекупщикам. А перекупщики с сервисной книжкой продают машины дороже. Поэтому при покупке автомобиля, необходимо проверять сервисную книжку на ее подлинность.
Также следует проверять свой автомобиль сразу после того, как вы забираете автомобиль с СТО. Ведь украсть могут не только сервисную книжку, но и другие ценные вещи. Лучше перед заездом на мойку или СТО оставлять все ценные вещи у себя дома. Также в официальных сервисах, в которых автовладельцы обслуживают свои автомобили, нередко вырывают страницы из сервисной книжки. Это делается для того, чтобы владелец автомобиля не мог доказать свою правоту.
Итог. Любые документы в машине оставлять нельзя, ведь они могут испортиться или быть украдены. Даже на СТО их могут поменять. А наличие хорошей подтвержденной сервисной книжки гарантирует то, что автомобиль может быть продан дороже, чем тот, у которого сервисной книжки нет. Также, перед покупкой автомобиля, следует проверять сервисную книжку на ее подлинность, так как нередко перекупщики используют сервисные книжки от других машин с другим пробегом и т.д.
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Бортжурнал
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