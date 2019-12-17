Ледяной ад: как не «убить» машину при прогреве

Эксперт рассказал о главных ошибках при прогреве автомобиля зимой

Водители допускают четыре ошибки, прогревая автомобиль зимой. По словам эксперта, если делать прогрев неправильно, то можно сильно навредить машине.

Прогревая автомобиль зимой, водители часто поливают стекла горячей водой. Однако делать это категорически противопоказано, заявил автомобильный эксперт Кирилл Милешкин в статье для журнала «За рулем».

Кипяток на лобовом стекле может вызвать «температурный шок» — стекло треснет и его придется полностью менять. Брызгать на «лобовуху» специальной жидкостью-незамерзайкой также не стоит. Она может лишь добавить ледяной корки.

Не стоит также спешить запускать дворники, когда на стекле что-то уже начало подтаивать. Гладкая резина беспомощна против крепкого льда на лобовом стекле, поэтому лучше дождаться, когда лед будет легко счищаться.

Наконец, эксперт рекомендует перед пуском двигателя выключать дворники — они могли примерзнуть к стеклу. «Есть шансы спалить как минимум предохранитель», — отметил Милешкин.

Ранее «Газета.Ru» уже писала об опасностях неправильного прогрева автомобиля в холодный день. Легче всего повредить в этой ситуации аккумуляторную батарею, поэтому в сильный мороз лучше сначала прогреть аккумулятор.

Сделать это довольно просто — нужно на несколько секунд включить прибор, работающий от электроэнергии: радио на магнитоле или же пару раз моргнуть «дальним» светом. Если аккумулятор давно не менялся или ранее был разряжен — лучше снять его с машины и отнести на ночь в теплое место. Кроме того,

помочь батарее пережить ночь можно, если хорошенько прогреть автомобиль вечером — к примеру, полчаса поездить, не используя мощные электроприборы — вроде обогрева заднего стекла.

Реанимировать севший аккумулятор можно с помощью проводов для «прикуривания» — крокодилов. Если проводов нет или «прикурить» не у кого, можно попытаться завести машину «с толкача» — правда, поможет это только на «механике».

В мороз двигатель может начать капризничать из-за нагара на свечах зажигания. В этом случае потребуются определенные навыки — надо выкрутить свечи и прокалить их (например, над газовой плитой), а затем вкрутить обратно.

Нормальному запуску двигателя мешает в мороз и загустевшее масло, в особенности в том случае, если оно давно не менялось.

Непосредственно перед запуском мотора необходимо выключить все электроприборы автомобиля — это снизит нагрузку на аккумуляторную батарею. Также рекомендуется, включив зажигание, подождать несколько секунд — за это время бензонасос подкачает топливо в двигатель.

Если двигатель не заводится с пол-оборота, эксперты не советуют крутить стартер более 10 секунд — агрегат может выйти из строя. Предприняв три-четыре попытки, надо дать стартеру отдохнуть в течение минуты, а затем продолжать, соблюдая то же правило.

Если у машины механическая коробка передач, крутить стартер лучше, выжав сцепление, и после, когда двигатель заведется, не отпускать педаль еще пару минут — такие манипуляции облегчают пуск силовой установки и увеличивают срок службы трансмиссии.

Хотя автопроизводители утверждают, что современные автомобили можно и не прогревать, опытные автомобилисты все же советуют хотя бы дождаться, пока стрелка тахометра не опустится до обычных оборотов холостого хода, и уже потом жать на газ.

Русская зима порой бывает крайне суровой — автомобилисты, отправляясь в зимнее путешествие, могут замерзнуть насмерть. Едва не закончилась смертельным исходом поездка в Свердловской области: в 2018 году семья глухонемых людей едва не замерзла в сломавшейся отечественной «семерке» на 177-м километре Тюменского тракта. Температура опустилась до минус 27°C, и у машины заглох двигатель. Вызвать помощь по телефону люди не могли и остались сидеть в замерзающем автомобиле. Лишь поздней ночью мигающий аварийными сигналами автомобиль встретили на пути сотрудники ГИБДД . Окна «семерки» к этому моменту уже замерзли и покрылись инеем.

Полицейские обнаружили в салоне пятерых замерзающих человек: cупругов, бабушку и двоих детей, младшему из которых всего три года. Все они, как оказалось, ехали из Екатеринбурга в Тюмень. Расстояние между городами около 600 км. Их привезли в участок, отогрели, накормили и помогли починить автомобиль.