С 1 января 2020 года все модели шведского бренда, доступные в России, подорожают на 30-110 тыс. руб.
Об этом сообщает во вторник пресс-служба Volvo. В компании отметили, что причиной пересмотра прайс-листов стало повышение ставок утилизационного сбора.
Так, в пресс-релизе, поступившем "Авторамблеру", указано, что меньше всего подорожает V60 Cross Country с 250-сильным двигателем T5 — на 30 тыс. руб. Стоимость S60, S90, V90 Cross Country с моторами T4 и D4 мощностью 190 л.с., а также XC40 с 150-сильным D3 и XC90 с 235-сильным D5 вырастет на 80 тыс. руб.
Наибольшее повышение коснется XC60 с D4 с отдачей 190 л. с. — ценник подскочит на 110 тыс. руб.
Решение поднять ставки утильсбора было принято Правительством РФ в конце ноября. Рост ставок сильнее всего ударит по легковому сегменту, где увеличение составит в среднем 110,7%. Причем, самый популярный класс легковых автомобилей с двигателями объемом 1-2 л ожидает еще больший рост — на 112,4%.