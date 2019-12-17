Volvo поднимет цены с нового года

С 1 января 2020 года все модели шведского бренда, доступные в России, подорожают на 30-110 тыс. руб.

Об этом сообщает во вторник пресс-служба Volvo . В компании отметили, что причиной пересмотра прайс-листов стало повышение ставок утилизационного сбора.

Так, в пресс-релизе, поступившем "Авторамблеру", указано, что меньше всего подорожает V60 Cross Country с 250-сильным двигателем T5 — на 30 тыс. руб. Стоимость S60, S90, V90 Cross Country с моторами T4 и D4 мощностью 190 л.с., а также XC40 с 150-сильным D3 и XC90 с 235-сильным D5 вырастет на 80 тыс. руб.

Наибольшее повышение коснется XC60 с D4 с отдачей 190 л. с. — ценник подскочит на 110 тыс. руб.