За два года Kia Sportage подорожал на 120 тысяч рублей

Эксперты портала «Цена Авто» регулярно следят за изменением цен на самые популярные модели, представленные на российском рынке. На этот раз исследования коснулись Kia Sportage

На данный момент этот внедорожник является одним из бестселлеров в сегменте новых SUV. Да и на вторичном рынке на него имеется устойчивый спрос.

За точку отсчета для анализа специалисты взяли декабрь 2017 года. Тогда покупателям было доступно 18 вариантов модели как с бензиновыми, так и дизельными силовыми агрегатами. Базовая версия Classic в то время предлагалась дилерами за 1 269 900 рублей. В свою очередь топовое исполнение Premium имела ценник 2 139 900 рублей.

В следующем месяце на рынке появились машины 2018 года выпуска. Поэтому цены на начальный и топовый вариант выросли на 10 и 15 тысяч рублей.

Существенным ростом цен ознаменовался ноябрь, когда в Россию приехал Kia Sportage новой генерации. Тогда прайс на машины возрос сразу на 25 000 и 70 000 рублей. Спустя месяц автомобили «потяжелели» еще на 10 тысяч.

Что же касается текущего года, то кроссоверы с индексом 2019 прибавили в цене на 60 000 рублей и 45 000 рублей. После этого цена на базовый вариант держалась без изменений. Зато максимальная цена снизилась на 25 тысяч за счет прекращения продаж дизельных модификаций.

В итоге, за последние два года Kia Sportage Classic подорожал на 120 тысяч. В свою очередь цена на кроссовер с индексом Premium возросла на 140 000 рублей.