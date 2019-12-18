Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
В России подорожает ОСАГО
В России подорожает ОСАГО
Автоновости
Автобус протаранил торговые ряды в Иркутске
Автобус протаранил торговые ряды в Иркутске
ДТП
Вышло приложение для жалоб на плохие дороги
Вышло приложение для жалоб на плохие дороги
Автоновости
Как взорвать свое авто с помощью аэрозоля и сигареты
Как взорвать свое авто с помощью аэрозоля и сигареты
ДТП

Новая Hyundai Creta не оправдала надежд 

Daily-Motor 1 час назад
Новая Creta не оправдала надежд Hyundai
Фото: Hyundai
Продажи нового поколения кроссовера Hyundai ix25/Creta стартовали в Китае в конце октября этого года. С выходом реформенной модели производитель возлагал на нее большие надежды, но, согласно статистике продаж, по крайней мере пока, они не оправдываются.
Как сообщает китайская ассоциация автопроизводителей (CAAM), по итогам ноября дилеры Hyundai в «Поднебесной» реализовали всего 4 тысячи 600 единиц второй генерации Creta, что на 35% ниже, чем было годом ранее. Таким образом, новая «Крета» пользуется меньшим спросом, чем предыдущая.
По мнению журналистов китайского портала Autohome, причиной низких показателей реализации новой Creta является ее спорный дизайн и непродуманная маркетинговая политика компании, при которой цена на кроссовер оказалась сильно завышенной по сравнению с конкурентами.
Напомним, что «паркетник» Hyundai ix25 (он же Creta) комплектуется во втором поколении 1,5-литровым атмосферным двигателем на 115 лошадиных сил, сочетающимся с 6-скоростной МКПП или вариатором CVT. До конца года кроссовер выйдет с 1,4-литровым агрегатом на 140 «сил», работающим в паре с 7-диапазонным «роботом». Привод — только передний.
Стоимость нового Hyundai ix25 (Creta) в КНР начинается от 109 тысяч 800 юаней или 995 тысяч рублей по текущему курсу. В России сейчас продается первое поколение «Креты».
Видео дня. Дрифтер разбил новогоднюю мышь за 700 тысяч рублей
Daily-Motor: последние новости
Утильсбор привёл к подорожанию автомобилей Volvo в России Утильсбор привёл к подорожанию автомобилей Volvo в России Новая Hyundai Creta не оправдала надежд Новая Hyundai Creta не оправдала надежд Обновленная Lada 4×4 получила боковую подушку безопасности Обновленная Lada 4×4 получила боковую подушку безопасности
Комментарии 
Теги:
Бортжурнал , Hyundai , Hyundai Creta
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России подорожает ОСАГО
В России подорожает ОСАГО 28
Автобус протаранил торговые ряды в Иркутске
Автобус протаранил торговые ряды в Иркутске
Вышло приложение для жалоб на плохие дороги
Вышло приложение для жалоб на плохие дороги 1
Как взорвать свое авто с помощью аэрозоля и сигареты
Как взорвать свое авто с помощью аэрозоля и сигареты
За два года Kia Sportage подорожал на 120 тысяч рублей
За два года Kia Sportage подорожал на 120 тысяч рублей
Видео
Опубликовано видео смертельного ДТП на трассе «Амур»
00:28
Опубликовано видео смертельного ДТП на трассе «Амур»
ДТП
Опубликовано видео вспыхнувшего на ходу такси
01:27
Опубликовано видео вспыхнувшего на ходу такси
ДТП
Опубликовано видео поездки на авто с ребенком за рулем
00:11
Опубликовано видео поездки на авто с ребенком за рулем
Автоновости
Опубликовано видео сгоревшего на ходу автобуса
00:47
Опубликовано видео сгоревшего на ходу автобуса
ДТП
Опубликовано видео смертельного ДТП в Нижнем Тагиле
01:17
Опубликовано видео смертельного ДТП в Нижнем Тагиле
ДТП
Опубликовано видео «безумной» погони в Крыму
01:57
Опубликовано видео «безумной» погони в Крыму
ДТП
«Это не прикол»: сын Валерии угодил в третье ДТП за неделю
01:24
«Это не прикол»: сын Валерии угодил в третье ДТП за неделю
ДТП
В Казани остановили сани с Дедом Морозом
00:19
В Казани остановили сани с Дедом Морозом
Автоновости Бортжурнал
Опубликовано видео массовой аварии под Владивостоком
00:33
Опубликовано видео массовой аварии под Владивостоком
ДТП
КамАЗ представил тягач нового поколения
02:16
КамАЗ представил тягач нового поколения
Автоновости ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение