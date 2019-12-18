Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
В России подорожает ОСАГО
В России подорожает ОСАГО
Автоновости
Как взорвать свое авто с помощью аэрозоля и сигареты
Как взорвать свое авто с помощью аэрозоля и сигареты
ДТП
Автобус протаранил торговые ряды в Иркутске
Автобус протаранил торговые ряды в Иркутске
ДТП
Вышло приложение для жалоб на плохие дороги
Вышло приложение для жалоб на плохие дороги
Автоновости

В Bosch придумали, как отучить водителей отвлекаться на смартфоны 

Motor.ru и ещё 1
3 часа назад
Как отучить водителей отвлекаться на смартфоны
Фото: Motor.ru
Компания Bosch объявила о том, что разработала технологию, которая позволит отслеживать происходящее в салоне машины. Система на базе искусственного интеллекта будет оценивать состояние водителя, а именно — не отвлекается ли он от управления, например, на смартфон. Если она распознает рассеянность или другие тревожные признаки, то подаст сигнал и автоматически снизит скорость.
Эксперты по безопасности установили, что при движении на скорости 50 километров в час за три секунды автомобиль проезжает 42 метра. Три секунды — именно столько времени требуется водителю, чтобы проверить, нет ли новых уведомлений на телефоне. Соответственно, если скорость выше, то за эти же считанные секунды автомобиль проезжает значительно большее расстояние. Многие люди недооценивают связанный с этим риск.
Чтобы предотвратить несчастные случаи, Bosch предлагает установить в руле камеру, непрерывно фиксирующую направление взгляда водителя и поворот его головы. Если система определит, что человек отвлекся, она подаст сигнал, а в критических случаях снизит скорость. Таким образом водители станут более ответственными и перестанут отвлекаться на посторонние факторы, в том числе и на смартфоны.
Функционал системы можно расширить, увеличив количество камер: например, разместить дополнительные сенсоры на или под зеркалом заднего вида. Это позволит следить за состоянием не только водителя, но и пассажиров, в том числе на втором ряду.
Массовое внедрение системы в серийные автомобили запланировано на 2022 год. В Bosch подсчитали, что в Европе к 2038 году эта технология может спасти 25 тысяч жизней и предотвратить 140 тысяч тяжелых травм.
С 2022 года на всей территории Евросоюза вступит в силу правило об обязательной установке системы контроля усталости водителя в новые автомобили. Например, продвинутая версия этой системы уже устанавливается в DS 7 Crossback. В кроссовере применяются две инфракрасных камеры, обращенные к водителю, и датчик, контролирующий положение машины относительно дорожной разметки.
Видео дня. Дрифтер разбил новогоднюю мышь за 700 тысяч рублей
Motor.ru: последние новости
Автомобили Volvo в России станут дороже из-за повышения утильсбора Автомобили Volvo в России станут дороже из-за повышения утильсбора Porsche Macan GTS получил прибавку к мощности Porsche Macan GTS получил прибавку к мощности Появились фотографии автомобиля Kia с новым логотипом Появились фотографии автомобиля Kia с новым логотипом
Комментарии
Бортжурнал , ЕС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России подорожает ОСАГО
В России подорожает ОСАГО 31
Как взорвать свое авто с помощью аэрозоля и сигареты
Как взорвать свое авто с помощью аэрозоля и сигареты
Автобус протаранил торговые ряды в Иркутске
Автобус протаранил торговые ряды в Иркутске
Вышло приложение для жалоб на плохие дороги
Вышло приложение для жалоб на плохие дороги 1
Haval F7x: Тульский пряник c китайской начинкой
Haval F7x: Тульский пряник c китайской начинкой
Видео
Опубликовано видео смертельного ДТП на трассе «Амур»
00:28
Опубликовано видео смертельного ДТП на трассе «Амур»
ДТП
Опубликовано видео вспыхнувшего на ходу такси
01:27
Опубликовано видео вспыхнувшего на ходу такси
ДТП
Опубликовано видео ДТП с переворотом авто в Пятигорске
00:27
Опубликовано видео ДТП с переворотом авто в Пятигорске
ДТП
Опубликовано видео поездки на авто с ребенком за рулем
00:11
Опубликовано видео поездки на авто с ребенком за рулем
Автоновости
Опубликовано видео сгоревшего на ходу автобуса
00:47
Опубликовано видео сгоревшего на ходу автобуса
ДТП
Опубликовано видео смертельного ДТП в Нижнем Тагиле
01:17
Опубликовано видео смертельного ДТП в Нижнем Тагиле
ДТП
Опубликовано видео «безумной» погони в Крыму
01:57
Опубликовано видео «безумной» погони в Крыму
ДТП
«Это не прикол»: сын Валерии угодил в третье ДТП за неделю
01:24
«Это не прикол»: сын Валерии угодил в третье ДТП за неделю
ДТП
В Казани остановили сани с Дедом Морозом
00:19
В Казани остановили сани с Дедом Морозом
Автоновости Бортжурнал
Опубликовано видео массовой аварии под Владивостоком
00:33
Опубликовано видео массовой аварии под Владивостоком
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение