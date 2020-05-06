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Шпионы показали кузов первого пикапа Hyundai 

Авторамблер и ещё 10 6 мая 2020
Шпионы показали кузов первого пикапа Hyundai
Фото: Motor1
Кузов пикапа Santa Cruz южнокорейской марки попал в объектив фотошпионов без камуфляжа.
Ранее будущий конкурент Ford Ranger уже появлялся на снимках, однако был завернут в плотный камуфляж.
Свежей фотографией, на которой неприкрытый кузов новинки виден в профиль, поделился Motor1. На ней видна короткая грузовая платформа задняя оконная стойка, расположенная под углом, которая уже засветилась на фото ранее. Также видна стреловидная выштамповка на дверях в духе новой Elantra.
Первый пикап Hyundai базируется на концептуальном Santa Cruz, показанном на автосалоне в Детройте в 2015 года. По предварительным данным, в моторную гамму серийного пикапа войдут 2,4-литровый турбодвигатель и 2-литровый мотор с четырьмя цилиндрами от кроссовера Santa Fe. Пару двигателем составит восьмидиапазонный "автомат" и полный привод.
Производство наладят на заводе в Алабаме, с конвейеров которого также сходят Santa Fe, Sonata и Elantra. Дебют пикапа состоится в 2021 году.
Ранее стала известна и цена новинки: в США Santa Cruz предложат по стартовой цене в 25 тыс. долларов, или 1,84 млн руб. по текущему курсу.
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Бортжурнал , Hyundai , Ford Ranger , Ford
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