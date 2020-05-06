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Новая Mazda CX-5 сменит название, станет больше и мощнее 

Daily-Motor и ещё 5 6 мая 2020
Новая Mazda CX-5: крупнее, мощнее, престижнее
Фото: Mazda
Третья генерация популярного кроссовера Mazda CX-5, выход которой запланирован на 2022 год, получит другое название, а также переедет с «малой» архитектуры на большую. По информации портала Coche Spias, новый CX-5 станет крупнее, дороже и престижнее, чем его предшественник.
Автомобиль назовут CX-50 по аналогии с уже вышедшим в продажу в Европе компактным CX-30. С переездом на увеличенную «тележку» кроссовер сменит компоновку, которая станет классической заднеприводной с продольным расположением двигателя.
Mazda
Моторная линейка этой модели изменится практически полностью. Согласно информации, размещенной в появившейся в Сети таблице, базовые версии CX-50 будут укомплектованы 2,5-литровым бензиновым агрегатом Skyactiv-G с умеренно-гибридной надстройкой и мощностью 190 лошадиных сил. Также для покупателей предложат 2,2-литровый «дизель» Skyactiv-D с аналогичной отдачей.
Версии подороже оснастят 2,5-литровым турбомотором на 230 «сил», а «топовую» — 3-литровой рядной «шестеркой» Skyactiv-X со стартер-генератором на 285 «лошадей». На вершине гаммы расположится 3,3-литровый 6-цилиндровый турбодизель на 285 «скакунов». Информации о типах привода и трансмиссий пока нет.
Ждать появления нового поколения CX-5 придется как минимум до 2022 года. Дебют автомобиля запланирован после презентации новой Mazda6.
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Бортжурнал , Кроссовер , Mazda , Mazda CX-5
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