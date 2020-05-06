Волгоградские перевозчики массово продают «маршрутки» 

Введённый режим изоляции практически остановил бизнес частных пассажирских перевозок в Волгограде и полностью лишил его прибыли.

На интернет-сайтах, занимающихся торговлей автомобилями, появилось большое количество объявлений из Волгограда о продаже пассажирских микроавтобусов Горьковского автозавода. Ещё месяц назад эти «Газели» успешно перевозили по популярным маршрутам многих жителей города и области.

Как сообщают местные издания, некоторые владельцы при подаче объявлений даже не снимают таблички с маршрутами и условиями проезда. Автомобили ранних годов выпуска и с большим пробегом оценивают в 70 тысяч рублей, а цена на более свежие модели доходит и до 350 000 рублей.

Пассажирские перевозки оказались одной из самых пострадавших отраслей от введенного режима самоизоляции и повышенной готовности. Владельцы маршрутных автомобилей не раз писали обращения к областным властям с просьбами о возобновлении работы. Так как их деятельность подразумевает нахождение большого количества людей в ограниченном пространстве, в их просьбах региональное правительство закономерно отказывало.

Сейчас перевозчики вынуждены выставить свои машины на продажу, так как многие автомобили были приобретены в кредит, который необходимо гасить.