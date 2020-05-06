В Уфе распродают арестованные автомобили 

В Уфе состоится очередной аукцион для продажи задержанных машин.

Торги пройдут 26 мая текущего года. Заявки на участие принимаются от всех желающих автомобилистов до 14 мая. Для того, чтобы стать участником аукциона всем желающим нужно будет внести установленный взнос.

Организаторы не сомневаются в том, что желающих вновь будет много. Водители с удовольствием пользуются возможностью стать владельцем машины с пробегом по цене, которая значительно ниже рыночной стоимости.

На продажу выставлено 18 автомобилей. Все они прошли предпродажную подготовку и полностью готовы к продаже. Документы каждого автомобиля в полном порядке.

Самым дешевым автомобилем на торгах будет ВАЗ 21099 . Машина 2013 года выпуска предложена потенциальным покупателям за 59 500 рублей. Самым дорогим же станет Kia Rio 2018 года выпуска. Начальная стоимость корейского седана 616 250 рублей.

Напомним, аукцион считается состоявшимся в том случае, если в нем принимают участие двое и больше участников. В случае если торги признаны не состоявшимися, организаторы назначают повторную дату проведения аукциона.