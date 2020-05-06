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В России разработали гоночную Lada Kalina 2 с двигателем Subaru 

Car.ru и ещё 3 6 мая 2020
Lada Kalina погоняет с двигателем Subaru
Фото: Car.ru
Российские автолюбители представили в интернете модернизированную модель Lada Kalina, которая получила новое имя — Spec-R. Машина проектировалась на основе Kalina второго поколения.
Разработкой гоночного автомобиля занималась целая команда гонщиков Spectrum Suspension. Зачем именно они создавали Spec-R, и будет ли машина использоваться для гоночных заездов — не уточняется.
Отдельно проектировщики отмечают, что автомобиль создан в соответствии со всеми стандартами «Прото», которые позволяют учувствовать в абсолютном зачёте гоночных чемпионатов Европы.
Под капотом Spec-R находится двигатель от компании Subaru, мощность которого равна 340 лошадиным силам. Трансмиссию оборудовали механической коробкой переключения передач с 6-ю ступенями, пишет СМИ.
Кроме того, необычная гоночная машина получила: каркас безопасности, различные обвесы, силовую структуру кузова, специальную подвеску Spectrum Suspension с прочными амортизаторами, гидробуферной функцией сжатия и тремя режимами.
Сейчас автомобиль Spec-R проходит тестирование, после чего команда будет решать, что делать дальше.
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Комментарии 1
Бортжурнал , Subaru , Lada , Lada Kalina
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