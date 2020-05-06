Lada Kalina погоняет с двигателем Subaru

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Российские автолюбители представили в интернете модернизированную модель Lada Kalina, которая получила новое имя — Spec-R. Машина проектировалась на основе Kalina второго поколения.

Разработкой гоночного автомобиля занималась целая команда гонщиков Spectrum Suspension. Зачем именно они создавали Spec-R, и будет ли машина использоваться для гоночных заездов — не уточняется.

Отдельно проектировщики отмечают, что автомобиль создан в соответствии со всеми стандартами «Прото», которые позволяют учувствовать в абсолютном зачёте гоночных чемпионатов Европы.

Под капотом Spec-R находится двигатель от компании Subaru , мощность которого равна 340 лошадиным силам. Трансмиссию оборудовали механической коробкой переключения передач с 6-ю ступенями, пишет СМИ.

Кроме того, необычная гоночная машина получила: каркас безопасности, различные обвесы, силовую структуру кузова, специальную подвеску Spectrum Suspension с прочными амортизаторами, гидробуферной функцией сжатия и тремя режимами.

Сейчас автомобиль Spec-R проходит тестирование, после чего команда будет решать, что делать дальше.