Названы плюсы и минусы обновленного Hyundai Solaris 

Новый Hyundai Solaris не так давно вышел на российский рынок. С обновлением автомобиль по большей части поменялся внешне, нежели с технической стороны. Эксперты портала «За Рулем» оценили, насколько реформенная модель стала лучше, попутно назвав его слабые стороны.

С учетом небольшой прибавки в цене (9 тысяч рублей в базовой комплектации) обновленный Solaris пережил достаточно серьезные визуальные перемены. Седан оснастили светодиодными фарами, новой приборной панелью, дисплеем мультимедии. И это все тот же надежный с неплохими ездовыми качествами автомобиль, ликвидный на вторичке. Тем не менее стремление сохранить конкурентноспособные цены местами заставило инженеров сэкономить.

Как выяснили эксперты, на внешний панелях слой краски стал толще (150 мкм), однако на внутренних частях покрытие по-прежнему слабое (около 20 мкм). Подвержен сколам и капот, что может заставить ответственного владельца затянуть его прозрачной пленкой. Беречь придется и дорогие светодиодные фары, замена которой обойдется в десятки тысяч рублей. Кроме того, новый Solaris не оснащен защитой картера (даже пластиковой). За доустановку защиты придется раскошелиться на сумму от 2 до 2,5 тысяч рублей, а также пожертвовать клиренсом, который уменьшится до 145 мм.

Шумоизоляция всегда была слабой стороной «Солярисов». Не изменилось это и в обновленной версии, где шум в салоне превышает отметку в 70 дБ даже в «топовой» комплектации Elegance за 1 миллион 61 тысячу рублей. Дополнительная шумоизоляция заберет из кармана владельца как минимум 15 тысяч рублей.

Наконец, последний минус, выявленный экспертами, заключается в высокой стоимости обслуживания, что касается большинства бюджетных моделей. Стоимость четвертого по счету ТО нового «Соляриса» обойдется дороже 20 тысяч рублей.